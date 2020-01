Katopodis denunció que el gobierno de Macri "se patinó cientos de millones de dólares"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que recibió una cartera "dinamitada y desguazada" y acusó al anterior gobierno de Mauricio Macri de haberse "patinado cientos de millones de dólares".



Katopodis confirmó que no se continuará con el tendido del sistema de Metrobús porque hay "otras prioridades", entre las que mencionó "agua, cloacas y rutas", tareas que se definirán "con la gente y cada autoridad en cada localidad".



El ex intendente bonaerense de San Martín dijo que "tenemos muchísimas obras paralizadas o suspendidas, y nuestra prioridad es terminar estas obras que se cortaron por el ajuste de los años 2017 a 2019, o por efecto de la grieta".



Katopodis consideró "realmente grave que hayan privado a la Argentina de un Ministerio de obra pública", sostuvo que llegó a "un área desguazada,con mucho desfinanciamiento" y advirtió que de ser necesario acudirá a la Justicia para denunciar las anomalías que dijo haber encontrado..



Halló -enfatizó- "un ministerio dinamitado por un gobierno que había entregado la toalla hace mucho tiempo, cuando fue a golpear las puertas del FMI y decidió entregarle el rumbo de las decisiones económicas".



En declaraciones al canal de televisión América, Katopodis sostuvo que "nos hicieron creer que en la Argentina malgastábamos la luz y el agua" pero el gobierno anterior "se patinó una millonada de dólares".



El dinero solicitado al FMI -advirtió- "no está en autopistas, ni rutas, ni acueductos, ni escuelas ni viviendas". Esa plata -dijo- "entró por una puerta y se fue por otra".



"El endeudamiento no está en obras, ni puertos. Se patinaron cientos de millones de dólares", subrayó.



Katopodis sostuvo que "nos va a costar mucho entender la gravedad de lo que nos han dejado, porque no han dejado un solo lugar sin ponerlo patas arriba".



El ministro señaló que el presidente Alberto Fernández "nos pidió que nos dediquemos en estos primeros 100 días a la urgencia", y detalló que los tres puntos centrales de la tarea de su cartera en este momento son "reiniciar la obra pública, llegar con el agua acompañando a Desarrollo Social con la tarjeta alimentaria y concretar el programa de 20 mil puestos de trabajo para infraestructura social básica, donde la mitad de esos trabajadores serán mujeres".



Katopodis destacó que está impulsando "mucho diálogo con todos, el oficialismo y la oposición", y destacó: "hablé casi más con gobernadores e intendentes de la oposición que del oficialismo, ya que las obras tienen que llegar a todos los ciudadanos".



También elogió a Axel Kicillof, acerca de quien dijo: "va a ser uno de los grandes gobernadores de la provincia de Buenos Aires" y aseguró que "el gobierno nacional lo va a acompañar en cada decisión".



Sobre el estado en que encontró las áreas del Ministerio de Obras Públicas, Katopodis puso como ejemplo Vialidad Nacional: "La encontramos desguazada, desmantelada, con una superestructura con 84 nuevas gerencias con sueldos de 200 mil pesos promedio".



También denunció que halló "funcionarios de los dos lados del mostrador, como gerentes de empresas contratistas que otorgaban las obras a las empresas que ellos habían representado".



Y en ese aspecto aseveró que "vamos a hacer las denuncias" en la Justicia "cada vez que corresponda".