Kicillof: "A este país lo vamos a poner de pie las y los argentinos invirtiendo en la Argentina"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, advirtió hoy que "a este país lo vamos a poner de pie las y los argentinos invirtiendo en la Argentina" y dijo que su programa para la provincia "es un plan estratégico de integración porque siempre la solución es unir".



"Escuché decir hasta el cansancio que la Provincia es inviable, que hay que dividirla y partirla en pedazos", afirmó Kicillof en el marco de una recorrida en Ezeiza y Guernica.



El dirigente sostuvo, en ese sentido, que la solución "no está en dividirla, sino en integrarla. Nuestro programa es un plan estratégico de integración porque siempre la solución es unir".



Asimismo, expresó que la provincia tiene recursos "en términos económicos, sociales, culturales, y demográficos una enorme diversidad con grandes contrastes".



"La argentina industrial está localizada en la Provincia y la producción agropecuaria tiene el tejido productivo más importante de la Argentina en Buenos Aires", manifestó.



Kicillof afirmó: "sabemos que se nos viene un esfuerzo muy grande porque han quebrado todo, pero el pueblo sabe cuál es la solución, y es que a este país lo vamos a levantar las y los argentinos invirtiendo en la Argentina".



"Faltan pocos días para la elección, y en todo este tiempo nos quisieron provocar, nos insultaron, nos persiguieron. Acusaron a los maestros, a los sindicalistas y a los movimientos sociales", advirtió.



"Nosotros les respondemos pacífica y democráticamente, llenando las urnas con votos por Alberto y por Cristina, por la compañera Blanca (Cantero). Ahora, nos toca a nosotros poner de pie al país y la Provincia de Buenos Aires", expresó Kicillof, quien estuvo acompañado por el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, y la presidente del Concejo Deliberante de esa comuna, Dulce Granados.



Kicillof también se refirió a las tarifas de los servicios públicos al manifestar que "dolarizarlas" no sigue una "lógica económica".



"Acá no hubo una política tarifaría para mejorar las inversiones y el servicio, lo que hubo fue un saqueo, una trasferencia de un sector a otro", aseguró y manifestó que "hay que cambiar esa política económica a nivel nacional pero sobre todo a nivel provincial. Las prioridades de cara al sector productivo, empresarial y comercial tienen que ser el trabajo y la producción".