Kicillof confirmó que convocará a sesiones extraordinarias para declarar la emergencia económica

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anticipó hoy que llamará a sesiones extraordinarias en las próximas semanas con el objetivo de que los senadores y diputados traten el proyecto de ley de emergencia económica que enviará a la Legislatura.



En una charla que el flamante mandatario mantuvo con periodistas acreditados en la Gobernación, confirmó que en el corto plazo enviará la iniciativa a la Legislatura, que contemplará la emergencia económica (lo que incluye empleo, producción, salud, seguridad) porque "las dificultades son muchas y hay que atender lo urgente".



Kicillof dijo que antes de ultimar los detalles de la propuesta parlamentaria coordinará algunas cuestiones centrales con el gobierno nacional como el tratamiento de la deuda provincial.



En ese sentido, reiteró que su administración iniciará un diálogo "cuanto antes" con los acreedores para buscar soluciones y analizó que ello "es lo justo".



Asimismo, pidió a la oposición su acompañamiento en el parlamento porque la situación de la provincia "es crítica y de emergencia".



Una semana antes de dejar el poder, la ex gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos) anunció que había alcanzado un acuerdo con el entonces presidente Mauricio Macri para actualizar el Fondo del Conurbano.



En ese sentido, Kicillof dijo no saber si en verdad el Fondo se actualizó porque afirmó que ese dinero "no apareció".



A la vez, destacó que el presidente Alberto Fernández conoce en qué situación se encuentra la provincia, su "problema estructural", así como la necesidad de recursos para gastos corrientes, de infraestructura, logística, escuelas y hospitales.



Destacó que desde su gobierno no habrá exigencias hacia el gobierno nacional porque éste también tiene "muchas dificultades"



Consultado sobre el tipo de asistencia que puede otorgar la administración nacional, el mandatario graficó que además de transferencias automáticas, los planes nacionales de viviendas, de rutas o de alimentos podrían "beneficiar directamente" a la provincia de Buenos Aires.



Kicillof también dijo que siente "optimismo" en ese sentido, se mostró confiado en que Fernández implementará un programa "de redistribución y de desarrollo" para empresas, y recordó que el ex presidente Mauricio Macri "cortó" ese tipo de planes porque "ajustó en todo".



Paralelamente, subrayó su deseo de trabajar con todos lo intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición y enfatizó en que no discriminará por colores políticos.



El gobernador también se refirió a la polémica desatada en torno e los fondos que la anterior administración dejó en las arcas provinciales.



Durante su asunción, Kicillof había dicho que "la caja de la provincia no alcanza ni para los próximos 30 días" porque allí hay unos 25 mil millones tras lo cual colaboradores de Vidal dijeron públicamente que la administración entrante cuenta con $33.000 millones, "más fondos adicionales en dólares".



Al respecto, pidió a la oposición que "cuide" a su antecesora porque sus declaraciones se basaron en "datos objetivos" que Vidal brindó en su informe final de gestión.



En otro tramo de la conversación, expresó que planea "jerarquizar" a los trabajadores públicos, a quienes estos cuatro años "se los denostó" y remarcó que "no se va a discriminar al que piense distinto".



Cuando se le preguntó cuándo comenzará a discutir aumentos salariales con estatales y docentes, expuso que se conversará con los gremios "prontamente" pero aclaró que no aún en reuniones paritarias.



Remarcó luego que también iniciará reuniones con los empresarios del sector energético, anticipó que se otorgarán créditos para sectores productivos y dijo que crearán una ventanilla única para pymes, con el objetivo de que las pequeñas empresas sepan dónde referenciarse.



En el plano personal, el mandatario y economista destacó que los meses de verano él, su mujer y sus hijos vivirán en la residencia oficial, en La Plata, dado que ello será más cómodo para su trabajo y luego definirán en conjunto cuál será el domicilio en que residirán de manera definitiva.