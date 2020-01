Kicillof designó a los representantes del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, designó hoy como representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura provincial a Federico Thea, Julio Alak, Mauro Benente y Esteban Taglianetti.



Lo hizo mediante el decreto 8 publicado en el Boletín Oficial del distrito, en el que recuerda que el artículo 3° de la Ley N° 11.868 establece que el Consejo de la Magistratura tendrá cuatro representantes del Poder Ejecutivo entre sus integrantes.



Los funcionarios designados reemplazan a al ex viceministro de Justicia Adrián Patricio Grassi; al ex ministro de Gobierno Joaquín De la Torre; el senador Julio Marcelo Dileo y al ex senador Fernando Raúl López Villa.



Thea -abogado con un doctorado de la UBA y un máster en Derecho Público y Derechos Humanos de la Universidad de Londres- es actualmente el secretario General de la Gobernación; mientras que Alak -abogado, ex intendente de La Plata, ex ministro nacional de Justicia y ex presidente de Aerolíneas Argentinas- es el titular de la cartera de Justicia bonaerense.



En tanto, Benente es abogado y docente de la UNPAZ y Taglianetti es abogado y ex jefe de Gabinete de Industria.



El Consejo de la Magistratura bonaerense es el encargado de seleccionar a los postulantes a jueces mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos de evaluación que privilegien la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.



Está compuesto por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de las distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados en la Provincia.



Asimismo, con carácter consultivo, lo integran jueces, abogados; y personalidades académicas especializadas.