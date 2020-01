Kicillof: "deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que posponga pagos"

AGENCIA TÉLAM

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que los problemas que afronta la provincia para hacer frente a los vencimientos de deuda son producto de "las pésimas decisiones del gobierno anterior" y remarcó que "una deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1 de mayo".



"La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual", subrayó.



Kicillof se refirió así en su cuenta oficial de Twitter al anuncio que realizó horas antes la provincia de posponer el pago de la segunda cuota de capital de un bono en dólares que vence el próximo 26 de enero.



"La deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la Provincia pasó de USD 9.362 millones en diciembre de 2015, a USD 11.263 millones de dólares en 2019", precisó el mandatario bonaerense.



Remarcó que además "la Provincia produce y recauda en pesos, no en USD. La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57% al 82%. Así, medida en su totalidad en pesos, se multiplicó por 5. Por eso decimos que la ex gobernadora fue la mejor alumna de (Mauricio) Macri", en alusión a María Eugenia Vidal.



"De esta manera, el peso de la deuda en el PBI creció del 6% a casi el 10%. Creció también la relación entre deuda y recursos totales, del 44% al 80%; y creció la parte del presupuesto para cubrir los intereses, del 8% a más del 15%. Un desastre", calificó.



Asimismo, explicó que "los vencimientos se concentran en los cuatro años de este mandato. Cuando asumió Vidal tuvo que afrontar durante su mandato vencimientos por 5.400 M, mientras que en el período 2019 a 2023 vencen 8.800 M".



"Asimismo, los plazos de vencimiento de los instrumentos de deuda se acortaron: en 2015 el plazo promedio era de 5 años y 5 meses, mientras que ahora su vida promedio bajó a solo 3 años y medio", puntualizó.



Aseguró que "la deuda de la provincia, como la dejaron, es insostenible. La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así: mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual".



"Esto es, precisamente, lo que se le explicó al macrismo en la Legislatura: el año pasado los vencimientos fueron de 66 mil millones de pesos, durante este año vencen 84 mil millones de intereses y más de 140 mil millones de capital. Impagable", recordó y agregó que "en cuanto a los recursos, la ex gobernadora afirmó que dejaba en la caja $25 mil millones. El problema no es la cantidad que dejaron sino la inmensidad de lo que hay que pagar".



Kicillof sostuvo que "por eso, siempre dijimos que no alcanzaba para afrontar ni siquiera las obligaciones de los primeros días de gobierno: los vencimientos hasta el próximo 26 de enero, entre capital e intereses, totalizan USD 570 millones, es decir, $36 mil millones. No dejaron ni para eso".



"Deuda elevadísima y caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago de capital, no de intereses, hasta el 1 de mayo", precisó y remarcó que se adopta esa medida "en total consonancia y coordinación con la política de administración de la deuda del Gobierno Nacional y con el objetivo de conseguir el crecimiento de la economía, mayor inclusión social, y sostenibilidad de las condiciones financieras".