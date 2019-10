Kicillof dijo que en la gestión de Vidal "aumentaron 33% delitos vinculados con drogas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos (FdT), Axel Kicillof, afirmó hoy que durante la gestión de la actual mandataria, María Eugenia Vidal, aumentaron un tercio los delitos vinculados con las drogas y que desde 2015 bajó "un 30% el presupuesto en seguridad". En declaraciones a Radio 10, Kicillof sostuvo que sus recientes afirmaciones acerca de que hay gente que vende drogas porque se quedó sin empleo están basadas en lo que le expresó "un cura" del Gran Buenos Aires, y aclaró que si es gobernador "siempre vamos a perseguir el delito y el narcotráfico". En su polémica con el oficialismo y con Vidal, el postulante peronista sostuvo que desde el gobierno "hay una especie de exaltación de la política contra el narcotráfico y el delito, pero esa política fracasó". "Hay mucho marketing, mucha propaganada, pero no hay más seguridad. Desde 2015 a 2019 el presupuesto de seguridad de Buenos Aires bajó 30%", dijo Kicillof, quien aseveró que "hay más delincuentes armados y, según datos oficiales de la Procuración (General), los delitos vinculados a drogas subieron un 33,1%" en la provincia. Asimismo, y por C5N, aseguró: "no vamos a hacer campaña sucia, yo fui objeto de campaña sucia diciendo hasta que confundía mandarinas con naranjas". También señaló que a la actual administración "la sociedad le está pidiendo que gobierne, prometen que si ganan va a ir bien, pero no creo que convenzan a nadie para que los voten".