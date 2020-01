Kicillof dijo que Vidal "hizo recaer el ajuste en las espaldas de los trabajadores de la provincia"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof consideró hoy que la administración de la macrista María Eugenia Vidal "recortó muy fuerte el gasto e hizo recaer ese ajuste en las espaldas de los trabajadores de la provincia".



"Nosotros no creemos que el ajuste salvajes sea ninguna solución, porque termina generando caída del consumo, de la inversión, de la actividad y después se recaudan menos impuestos", expuso durante una entrevista con Télam y remarcó que "esa decisión fue mala y los resultados están a la vista".



Asimismo, sostuvo que "en esta difícil situación que recibimos, quiero decirles a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia que no los vamos a tomar como mafias ni como enemigos, vamos a trabajar con ellos porque nosotros también somos trabajadores de la provincia que tenemos una función distinta".



"Vamos en el camino de recuperar -junto con la provincia misma- el orgullo de ser trabajador de la provincia de Buenos Aires, de ser maestro y maestra. Y eso lo haremos con una batería de medidas", destacó.



El mandatario explicó que le gustaría "no tener un vencimiento de deuda tan grande adelante para poder usar esos recursos en todo lo que la provincia necesita: desde reactivar la producción paliar las situaciones sociales dramáticas, arreglar escuelas y hospitales y mejorar poder adquisitivo de los salarios".



Por otra parte, expuso que "esos son todos nuestros objetivos" y se comprometió a "ir haciéndolos siempre del modo más rápido y más decidido posible".



Manifestó que representantes de su gobierno ya dialogan con los distintos gremios bonaerenses y destacó que "a nivel nacional ya lanzaron la paritaria docente -que el macrismo había sepultado- que nos representa una forma de trabajar en conjunto con el gobierno central" y añadió que ello "es muy importa porque nos permite que la cuestión salarial se coordine entre las provincia y la nación".



"Estamos trabajando en esa coordinación y desde la provincia ver cómo podemos hacer rápidamente para ver cómo respetar tanto lo que había firmado como empezar a trabajar en mejoras salariales de todos los sectores", finalizó.