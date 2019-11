Kicillof sugirió a Vidal que pida a Nación aporte extraordinario para paliar el déficit bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El economista Carlos Bianco, miembro del equipo del gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contó hoy que le sugirió al gobierno de María Eugenia Vidal que solicite un aporte extraordinario al gobierno nacional para paliar el déficit de 50.000 millones de pesos con que la administración bonaerense cerrará el ejercicio 2019.



En declaraciones a FM Futurock, Bianco precisó hoy que en el encuentro que ayer mantuvo con el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, para comenzar la transición de gobierno éste "mostró muy buena predisposición y puso todo el equipo a disposición".



"Nos dio una primera información y acordamos que hoy le vamos a ir haciendo pedidos por áreas, por ministerios", manifestó.



Bianco destacó que "el problema principal que tenemos para la transición es la falta de datos sobre todo financieros de la provincia", y analizó que "ese es un insumo vital para poner en marcha nuestros propios equipos con información actualizada por área".



Señaló al respecto que cuando le preguntó a Salvai "de cuánto era el rojo para el cierre del ejercicio 2019 que ellos estiman", ese funcionario le detalló que "no más de 50.000 millones de pesos, siempre y cuando se llegue a un acuerdo por 20.000 millones que le piden al gobierno nacional en concepto de actualización por inflación del Fondo del Conurbano".



En ese sentido, Bianco expuso que, entonces, le sugirió al jefe de Gabinete bonaerense "que para cerrar ese agujero pida un aporte extraordinario al gobierno nacional".



Opinó que la administración provincial "no debería hacer ninguna alquimia extraña, como pedir un préstamo al Banco Nación o al Banco Provincia, porque sería desvestir un santo para vestir a otro", y resaltó que los funcionarios de Vidal "se comprometieron a dejar los fondos disponibles para el pago de sueldos y aguinaldos".



"Por lo pronto, el cierre del ejercicio tendrá un déficit de por lo menos 50.000 millones de pesos y básicamente es deuda con proveedores", insistió.



Destacó que para el equipo de Kicillof las prioridades son la cuestión alimentaria, la situación edilicia de los colegios y el tema productivo, porque "no es un eslogan lo que dijo Axel sobre que había tierra arrasada en la provincia: área que analices, áreas en las que hay problemas severos, incluso seguridad y lucha contra el narcotráfico, que eran los caballitos de batalla del gobierno".



El dirigente también se reiteró el pedido que Kicillof le hizo a la gobernadora para que retrotraiga el aumento de 25% que autorizó en las tarifas de electricidad de las empresas prestadoras que operan en el ámbito de la provincia.



"La gobernadora le dijo a Axel que lo iban a analizar, pero luego (el subsecretario de Asuntos Municipales) Alex Campbell dijo que Vidal cumplió con un contrato de 1997, por lo que parecería que no lo van a retrotraer", aseveró.



Sostuvo que "lo que Campbell omitió decir es que aquel contrato quedó en suspenso a partir de la Ley de Emergencia, y que ellos lo restablecieron en 2017", y agregó que la gobernadora "tiene los instrumentos para retrotraerlo. si hoy quiere la gobernadora puede retrotraer el aumento".



"No queremos que nos dejen puesta la tarifa eléctrica desde el 1 de enero de 2020. Queremos tarifas razonables y justas, como dictaminó la Corte Suprema, y negociar con las empresas, que se han llenado los bolsillos de plata a costas de tarifas que muchos vecinos bonaerenses no pueden pagar", dijo Bianco.



"Lo estamos estudiando y lo queremos definir nosotros, no que nos lo impongan", apuntó.



Por otro lado, Bianco expresó que el gabinete "no está definido", y analizó que "seguramente tendrá una composición equilibrada en términos de género".