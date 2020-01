Kobe Bryant ganó un Óscar por un poema de su autoría hecho cortometraje

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Kobe Bryant, que falleció este domingo por un accidente en su helicóptero, tuvo una vida de película que una vez retirado también llevó al mundo de las artes, y tanto lo hizo con el mismo éxito que en 2018 lanzó el cortometraje Dear Basketball y fue premiado con un Oscar en la categoría Mejor Documental por esa película de animación de cuatro minutos que graficó el poema que escribió en su despedida de la NBA en 2016.



Ese año a "Mamba" no le quedó nada por ganar y hasta el día que decidió retirarase convirtió nada menos que 60 puntos para darle una victoria sobre el final a Los Ángeles Lakers como local sobre Utah Jazz.



"Como jugadores de básquetbol se supone que solamente tenemos que lanzar y dribblear. Pero me alegro de que hagamos un poco más que eso", indicó Bryant en su discurso de agradecimiento, al momento de recibir el Óscar de la Academia de Hollywood.



Y esta noche la NBA, mediante un comunicado emitido por su nuevo comisionado, Adam Silver, cerró la jornada de despedida y homenajes utilizando, como lo hicieron Emmanuel Ginóbili y Andrés Nocioni, la palabra "devastada" para simbolizar el sentimiento de "toda la familia del básquetbol por el trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna".



Silver destacó sus "cinco campeonatos NBA, un premio como MVP, 18 veces All Star y dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero fundamentalmente por inspirar por inspirar a la gente alrededor del mundo a jugar al básquetbol y competir con la mayor de sus habilidades".