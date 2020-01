Kobe Bryant, leyenda del básquetbol, murió en un accidente aéreo en California

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Kobe Bryant, leyenda del básquetbol de la NBA e ícono de Los Angeles Lakers en particular, falleció durante la jornada en un accidente aéreo, que se produjo cuando el helicóptero que lo trasladaba se precipitó a tierra, por motivos que aún están bajo investigación.



El incidente tuvo lugar, cerca de las 10.00 local (15.00 de Argentina) en la localidad de Calabasas, estado de California, cerca de Las Virginias Road, “al sur del camino Agoura”, según reportó, inicialmente, la cadena televisiva TMZ.



Luego, la cuenta de Twitter del condado de Los Ángeles destacó que “cinco personas fallecieron y no hubo sobrevivientes en Calabasas, en un choque de helicóptero”. Entre los ocupantes de la máquina estaban el infortunado deportista, de 41 años, y su hija Gianna María, de 13, también jugadora de básquetbol.



Sin embargo, horas más tarde, el alcalde del condado de Los Angeles, Alex Villanueva, apuntó que la lista de pasajeros y tripulación de la aeronave antes del despegue aseguraba que en el helicóptero se trasladaban nueve personas.



Los informes del periódico Los Angeles Times dieron cuenta que “había condiciones de niebla en las colinas sobre Calabasas”, uno de los presumibles motivos por los cuales la máquina Sikorsky S-76 chopper cayó a tierra.



En principio, Bryant, campeón olímpico con el seleccionado de los Estados Unidos en Beijing 2008 y Londres 2012, se dirigía hacia la conocida 'Mamba Academy', el centro de entrenamiento deportivo para jóvenes atletas que él mismo había ideado a fines de 2018.



La cadena TMZ resaltó, además, que Vanessa, la esposa de Kobe desde 2001, “no estaba a bordo” de la máquina siniestrada.



Bryant es considerado uno de los más grandes jugadores en la historia de la NBA a lo largo de toda la historia. Participó en 18 ediciones del Juego de las Estrellas durante sus 20 años de carrera en Los Angeles Lakers, donde debutó en la temporada 1996-1997, con 71 partidos jugados.



El escolta, que supo jugar con las camisetas número 8 y 24 (ambas fueron retiradas por la franquicia californiana a su retiro), fue seleccionado originalmente en el draft por Charlotte Hornets. Pero fue cedido a Lakers, en el marco de una operación que incluyó al en ese entonces pivote serbio Vlade Divac.



Ese traspaso le permitió a Kobe forjar una carrera de novela. Es que la denominada 'Mamba Negra' obtuvo cinco anillos NBA (2000, 2001, 2002, 2009 y 2010) y fue distinguido en dos ocasiones como el 'Jugador más valioso (MVP) en finales con la entidad de Los Angeles, la más popular en el siempre agraciado mapamundi del mejor básquetbol del mundo.



En la noche del sábado, inclusive, LeBron James, otro astro de los Lakers, superó a Bryant en la tabla de máximos anotadores, al llegar a los 33.655 puntos conseguidos, ubicándose en el tercer sitio. Los 33.644 tantos alcanzados por Kobe a lo largo de su prolífica carrera le permiten conservar, parcialmente, el cuarto puesto en la clasificación histórica.



Su máxima anotación en un encuentro oficial NBA se dio en el 22 de enero de 2006, hace catorce temporadas, cuando consiguió 81 puntos y batió el récord individual de la franquicia (lo poseía Elgin Baylor con 71 tantos) en el triunfo que los Lakers lograron sobre Toronto Raptors, por 122-104.



Pero Bryant no solamente fue un astro del básquetbol mundial sino que también supo ganar un premio Oscar, al mejor cortometraje de animación por "Dear basketball" (Querido básquetbol), cinta narrada, escrita y producida por el propio jugador, que se transformó en una suerte de mensaje de ponderación a la superación humana.