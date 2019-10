La 9° InterContinental Wine Expo se realizará este mes en Mendoza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La exposición integral de vinos InterContinental Wine Expo se realizará en la ciudad de Mendoza del 16 al 18 de octubre, con la participación de más de 120 bodegas y unas 600 etiquetas, informaron los organizadores. El encuentro, organizada por Wine of Mendoza y el Hotel Intercontinental de esa capital, busca posicionar viajeros del mercado doméstico atraídos por el enoturismo y, por primera vez, llegará un importante grupo de importadores procedentes de Europa, a través de un convenio con el ente ProMendoza. Durante la primera jornada de la feria habrá un espacio destinado al “trade", con las novedades de la industria y el consumo para el sector comercial, profesionales y personal de restaurantes, sommeliers, enólogos, vinotecas, servicios de catering y comercios vinculados a la industria. En esta 9ª edición de la feria, que se desarrollará en el hotel mencionado, también participaran distribuidores mayoristas, hoteles, agencias de viajes, la Cámara Argentina de Hotelería, prensa especializada y los referentes de las bodegas expositoras y stands. Una de las novedades, en el marco del "Wine in Moderation" (beber con moderación) es que los organizadores cerraron un acuerdo inédito con Cabify, la aplicación para celulares de transporte de pasajeros, cuyo objetivo es que los asistentes a la feria no manejen luego de la ingesta de vinos. “Esta acción es parte de nuestro compromiso con el consumo responsable de alcohol, al que accedemos a través del programa Wine in Moderation”, destacó Federico Kunz, de Wine of Mendoza. Esta entidad público-privada, que tiene una importante injerencia en la cartera económica provincial, participará por primera vez en InterContinental Wine Expo y está entre los impulsores de una ronda de negocios a la que fueron invitados importadores de Europa y el Caribe. Fernando Urdaniz, gerente de la entidad, aseguró que “la alianza con InterContinental Wine Expo suma valor a la industria" y destacó que "en este caso, estamos trayendo compradores de distintos países y comienza con un análisis de los mercados”. Desde la organización comentaron que muchos participantes llegarán acompañados, lo que genera un derrame en servicios de gastronomía, propuestas de turismo y programas, dentro y fuera del hotel. Los días 17 y 18, las bodegas, sus enólogos y los emprendedores del rubro difundirán sus vinos a un público calificado, que se acercará para conocer las novedades y las marcas.