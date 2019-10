La abogada de Fardin estimó que en 48 horas el juez "debería resolver la acusación" contra Darthés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Sabrina Cartabia, la abogada de la actriz Thelma Fardín, aseguró hoy durante la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas que "en las próximas 48 horas" el juez de Nicaragua debería expedirse sobre la acusación de "violación agravada y pedido de captura" de la fiscalía de ese país al actor Juan Darthés. "Tenemos una acusación por parte de la fiscalía especializada en violencia de género de Nicaragua que solicitó, además, un pedido de captura y una alerta roja y el juez, según el Código de ese país, debe resolver sobre esto inmediatamente", destacó Cartabia durante la conferencia que el colectivo de actrices brindó esta mañana en el Teatro El Picadero. Al respecto y frente a una sala llena, destacó que "por jurisprudencia, 'inmediatamente' se interpreta que es un plazo de 24-48 horas, osea que en breve deberíamos tener novedades". En caso que el juez decida pedir la extradición a Brasil, donde nació y está radicado el actor desde diciembre pasado, Cartabia señaló que "es posible que ese país no extradite por principio constitucional" y que, en ese caso, "habría que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción". Ayer la Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Rafael Pacífico Dabul, como se llama Darthés, en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de Fardin. Hoy, en el marco de la conferencia, debajo de un cartel que decía "Mirá cómo luchamos", la actriz de 26 años destacó que "estamos más cerca de la Justicia" aunque advirtió que se trata de "un caso excepcional" porque "el 97 por ciento de las denuncias por violación no prosperan mientras que sólo el 1 por ciento obtiene condena". "El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas y tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y a la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes", agregó. Tras la denuncia de abuso sexual que Fardín realizó públicamente el 11 de diciembre de 2018, la actriz resaltó que las llamadas al 144 "aumentaron un 1.240 por ciento en sólo 48 horas". Lo que sucedió después, dijo, "convirtió una experiencia personal traumática un hecho político disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria". En ese sentido, llamó a "seguir construyendo una justicia feminista respetuosa de los Derechos Humanos con funcionarios y funcionarias especializadas en perspectiva de género". "Todos los casos de violencia sexual son complejos de investigar -indicó Cartabia- más allá del paso del tiempo porque suelen ser casos que no tienen testigos directos del hecho". Y señaló que "ese ha sido un obstáculo que tradicionalmente se le ha impuesto a las personas víctimas de violencia sexual al momento de la investigación y la denuncia". En el caso de la denuncia de Fardin, la abogada detalló que contaron con "la colaboración de dos Ministerios Públicos Fiscales (de Nicaragua y Argentina) además de una querella especializada en aplicar perspectiva de género en la investigación judicial. Consultada por las pruebas que presentaron en Nicaragua para que la fiscalía acusara a Darthés, Cartabia aseguró que "hubo muchas y muy contundentes". "La declaración de Anita Co en su proceso judicial donde narra los hechos que vivió, la entrevista que Darthés dio a los medios después de la denuncia donde se ubicaba en el lugar de los hechos en el mismo momento, la entrevista donde el abogado de Maradona, Matías Morla, contó que Darthés solicitó su representación jurídica apelando a la relación del futbolista con el presidente de Nicaragua", entre otras "piezas periodísticas importantes", detalló la abogada. Además, hubo pruebas periciales tanto del Estado de Nicaragua como de parte, inspecciones oculares del lugar que avalan el relato de Thelma y muchas declaraciones testimoniales que estuvieron en la gira, agregó. El 11 de diciembre pasado, junto al colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció públicamente que Darthés la había violado en 2009 cuando ella tenía 16 años y él 45 en un hotel en Nicaragua, donde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo.