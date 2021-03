La actualidad de los sanjuaninos en las Ligas Argentinas de Vóleibol

El voleibol sanjuanino tiene presencia a nivel nacional en las ligas masculinas y femeninas. En la primera de ellas con la presencia de equipos en los dos niveles de competencia, la A1 y la A2, mientras que en la femenina, no hay equipos sanjuaninos, pero si jugadoras locales jugando en diferentes clubes del país.

Comenzando por la Liga Masculina A1, en el transcurso del fin de semana finalizó la segunda burbuja en Mar del Plata, que dio las posiciones finales de cara a los Play Off de cuartos de final. En esta tabla final, UPCN se quedó con el “1” lo que significa que el gremial pasa directamente a semifinales, por lo que deberá esperar rival de las series de cruces de cuartos de final que medirá a Obras (2º) con Once Unidos (7º), Ciudad de Buenos Aires (3º) vs Defensores de Banfield (6º) y UVT (4º) con Paracao Voley (5º). Gran tarea de los tres equipos sanjuaninos que finalizaron la etapa regular entre los mejores 4 equipos de la Liga.

De esta manera la próxima burbuja que se jugará en nuestra provincia, comenzará el 11 de marzo y se extenderá hasta el 20. Los cuartos de final al mejor de tres partidos se disputarán el jueves 11 y el sábado 13 los dos primeros partidos, y de ser necesario un tercero y definitorio, se jugará el domingo 14. A continuación se vendrán las semifinales, que comenzarán el martes 16, tendrán su segundo encuentro el jueves 18 y, de ser necesario, el juego condicional el sábado 20. Es aquí donde se sumará UPCN junto a los tres ganadores de las llaves de cuartos de final. En los próximos días se definirá el estadio donde se disputarán los encuentros de cuartos de final y semifinales, pero todo hace presumir que se jugará en el estadio la Superiora en Rawson y hasta el momento, sin presencia de público.

En la Liga A2 masculina, el viernes pasado finalizó la Liga Nacional Masculina de Voleibol en Villa María Córdoba, la ex A2, con la presencia de los equipos sanjuaninos Banco Hispano y Ausonia. Los hispanos finalizaron en el puesto 22º, mientras que los italianos ocuparon el puesto 29º, ambos integrantes de la zona complemento, luego de no clasificar en la fase regular a los cuartos de final.

En la Liga Argentina Femenina, LAF, no participan equipos sanjuaninos, pero si varias jugadoras sanjuaninas en equipos como Gimnasia y Esgrima de La Plata, River Plate o CEF Nº 5 de La Rioja, algunas de ellas integrantes del programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes. La LAF cerró su primera fase el jueves pasado, y los equipos pasaron a una próxima ronda en la que se dividen en cuatro zonas. En la tabla general, con la participación de 15 equipos, las lobas de Gimnasia de La Plata que cuentan con Candelaria Herrera, deportista de alto rendimiento de la Secretaría de Deportes y Lucía Bergé, se encuentra en el 3º lugar, mientras que River Plate Guadalupe Martín, también deportista del programa de Alto Rendimiento, marcha en el 4º lugar y el 5º puesto es para el CEF Nº 5 de La Rioja, que cuenta entre sus filas con las sanjuaninas Juliana Ocaña y Ana Paula Ahún.

En la próxima fase se dividirán en cuatros zonas a disputarse en la Rioja, Córdoba, Rosario y Pergamino. El CEF 5 será local en La Rioja en la zona 1, integrada por River Plate, Vélez y Tucumán de Gimnasia, que arrancará el próximo viernes 5, mientras que en la zona 2 de Córdoba, estará Gimnasia de la Plata, compartiendo grupo con Atenas local, Argentina Aldalgalá de Catamarca y Rowing de Paraná, aún sin Fixture programado.