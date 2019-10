La adolescente mexicana Bala, suceso en YouTube y estrella de Nickelodeon

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La adolescente mexicana Isabella de la Torre, conocida por su seudónimo como youtuber Bala, que ostenta más de 6 millones de seguidores en esa red social y ha sido elegida como cara visible y embajadora de Nickelodeon Latinoamérica, llegó a la Argentina para contar cómo vincula esas dos facetas de su actividad a partir de la premisa de "intentar cosas nuevas y probar de todo". "La magia de esto es que una cosa no opaca a la otra y puedes ser muchas cosas diferentes y hacer lo que quieras y salir de tu zona de confort e intentar lo que aparezca", asegura Bala durante una entrevista con Télam. En un salón del Palacio Duhau, en el coqueto barrio porteño de la Recoleta donde se hospeda, Bala, de 15 años, agita con sus risas y modos el sobrio y exuberante paisaje del lugar, con sus huéspedes y aquellas personas de paso. Nacida en la Ciudad de México el 19 de julio de 2004, la muchacha abrió con ayuda de sus padres un canal de YouTube en septiembre de 2015 y desde entonces comenzó a cimentar un suceso cada vez de mayores proporciones en esa red. Allí Bala juega diversas situaciones cotidianas combinadas con su afición por la música que canta y ejecuta desde el piano, la guitarra, el ukelele y la batería en un tránsito de sucesos que llevó a que el gigante norteamericano del entretenimiento para niños y jóvenes Nickelodeon se fije en ella para incorporarla a su staff. Desde esa pantalla, la adolescente tuvo una presencia estelar como anfitriona en los Kids Chois Awards México donde cantó en vivo y participó de la tira "Club 57" además de componer la canción para el final de la serie que incluía en su trama una máquina del tiempo. "Estuvo súper padrillo esa participación en 'Club 57' porque soy súper fan de los 50 y estaba muy feliz con el vestido y todo", confiesa Bala sin abandonar la sonrisa franca. Enseguida la joven califica de "padrisimo" su encuentro con el universo Nickelodeon y adelanta que "estamos trabajando en muchas cosas de Bala en relación a la moda y para la escuela que estarán saliendo hacia comienzos del año próximo". Pero, además y en clave musical, informa que "muy pronto estaré por lanzar mi nuevo sencillo trabajando con Nick que va a quedar muy 'cool' y se va a llamar 'Humano'". De la Torre llegó ayer por primera vez a la Argentina en compañía de su madre y de su representante y recorrió algunos paseos típicos de Buenos Aires como Caminito y Puerto Madero. A partir de hoy inició una ronda de entrevistas con medios de prensa y por programas de los canales Telefe y MTV, que al igual que Nickelodeon forman parte del poderoso grupo Viacom. "Recién llegué y ya estoy amando Buenos Aires. Es una ciudad increíble", asegura Bala mientras se arregla el pelo y fija sus ojos enormes y expresivos. Télam: ¿Cómo surgió la decisión junto a tus padres de convertirte en youtuber? Bala: Más que nada al principio lo hice porque veía a otros youtubers y me gustaba mucho, me hacían reír y cuando empecé me fue gustando mucho y fue llegando gente nueva hasta formar esta familia. Nunca lo pensé, empezó como un juego que siempre ví como algo inalcanzable pero fui encontrando la manera de ser yo misma y sentirme bien y poder encontrarme con tanta gente parecida a mí y diferente a mí que fue formando todo esto y que me hace la más agradecida del mundo. T: ¿Qué es ser youtuber? B: Ser youtuber más que nada es un camino súper bonito por poder conocer a gente muy linda e ir creciendo e ir cumpliendo diferentes sueños que no se cumplen porque no tienen límites pero, al mismo tiempo, cada día se cumplen más y más y más. T: ¿Y cómo aparece la música? B: Siempre me ha fascinado la música, que es mi mejor amiga desde siempre, y cuando aprendí a hacer mis propias canciones quise mostrarlas porque me pone muy contenta porque y es una manera muy padre de decir lo que sentía para que las personas que me siguen a través de mi canal puedan conocerme a través de las canciones y como persona. T: ¿Tus padres provienen del mundo artístico? B: La verdad es que en mi familia nadie es músico pero a mi mamá le fascina la música y hubiera sido increíble para eso y baila impresionante y creo que ella fue la que me inspiró para hacer todo lo que hago. Y mi papá es muy chistoso y me ayudó mucho con el canal porque es un genio de la comedia. T: ¿Cómo aparece el nombre de Bala para presentarte en YouTube? B: Cuando era muy chiquita me decían Bala como derivación de Bella por mi nombre Isabella, pero como en México se dice que eres una bala cuando vas de un lado a otro y sos muy intensa como yo, me lo pusieron mis papás como apodo y al abrir mi canal dije "tiene que ser Bala". T: Y desde entonces no pararon de surgir proyectos... B: Siempre llega algo nuevo aunque no lo planees. Espero pronto empezar a dar conciertos, sacar un segundo libro de "Vistmond. El cuartel de los sueños" y verme en cine ya que hice mi primera participación en una película en México donde actué haciendo un personaje diferente a lo que es Bala.