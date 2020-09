La AFA implementó nuevas flexibilizaciones en los entrenamientos del Federal A

Los dirigentes del Torneo Federal A, se reunirán este viernes desde las 19.30 vía zoom y, tendrán un nuevo motivo para definir que harán al respecto sobre cómo y cuándo decidirán que se reinicie el certamen suspendido ya desde marzo por la pandemia.

Las prácticas grupales, cumpliendo los protocolos sanitarios que correspondan, a partir de este jueves avanzarán a la fase que permite la realización de entrenamientos en grupos de 6 a 10 jugadores. Asimismo, la realización de entrenamientos consistirán en grupos que en ningún caso podrán superar las 18 personas, contando a integrantes del cuerpo técnico. La finalidad es poder permitir en la más posible brevedad, la realización de entrenamientos con el plantel completo, que en ningún caso podrá superar las 50 personas entre jugadores y cuerpo técnico para la Liga Profesional, y 40 personas para el resto de las categorías.

Por su parte, los partidos amistosos quedarán habilitados y todo equipo que desee jugar un partido de esa índole deberá pedir autorización escrita a AFA con una anticipación no menor a 96 horas para que el organismo que rige el fútbol nacional autorice dicho encuentro. El conjunto que hará de local deberá gestionar la autorización, indicando la fecha, hora, lugar y elenco visitante. Además, la AFA recomienda que no haya presencia de árbitros y que cada jugador vaya y se retire de la cancha en su auto particular o, en caso de no tenerlo, que cada vehículo deberá llevar como máximo dos pasajeros. Al finalizar el encuentro, se precisa que los planteles deben retirarse lo antes posible del estadio, y sin utilizar previamente ningún sector de las instalaciones.

Luego de recibir la noticia que los equipos del Federal A pueden empezar a entrenar, el presidente de Desamparados, Juan Valiente, expresó en DIARIO HUARPE su satisfacción por ver en acción nuevamente a su club.

Valiente aclaró que el comienzo de los entrenamientos no es sinónimo a competencia, y de eso posee posturas encontradas: “No creo que haya algún presidente que no quiera jugar. Pero acá hay que poner en la balanza qué es lo que conviene a la hora que se diagrame algo. Esto ya lo conversamos con los distintos presidentes, y hay que ser sinceros a la hora de tomar alguna decisión o de opinar. Si el torneo fue dado por concluido, lo más justo es que los 6 equipos que terminaron primeros tengan que disputarse el ascenso, no porque nosotros hayamos terminado donde terminamos vamos a pelear por diagramar un nuevo torneo para tener un chance. En el fútbol de una vez por todas nos tenemos que sincerar y valorar a los que hicieron bien las cosas en lo deportivo. No digo desde las inversiones, porque todos los que estamos acá lo hemos hecho para jugarnos algo, a algunos les salió bien y a otros nos salió mal, pero todos hacen su esfuerzo. Si me preguntan a mí, habría que diagramar algún tipo de torneo donde tengan la posibilidad de disputarse el ascenso los que están los 6 primeros de cada zona y de una vez por todas terminar con este torneo, y ojalá que en el 2021 nos encuentre a todos con posibilidades de arrancar un nuevo torneo”, señaló.

“Tuvimos reuniones y es muy difícil que los presidentes nos pongamos de acuerdo, entonces una de las cuestiones que yo expresaba era que el Consejo Federal tome la decisión y nos diga qué tenemos que hacer. Y si toman la decisión que todos los equipos tienen que participar, en el caso nuestro nos tendremos que armar porque el 30 de junio dejamos libres a todos los jugadores con contrato, y debemos salir a armar nuestro equipo y el cuerpo técnico porque teníamos contrato hasta el 30 de octubre con Nazareno Godoy, con quien llegamos a un acuerdo económico con la rescisión de su contrato, pero el compromiso verbal sigue estando y si en el caso que en la reunión se determina que todos los equipos tenemos que jugar, tendremos que sentarnos, primero con el cuerpo técnico y después salir a armar un equipo para poder competir”, avisó, y confirmó la intención de seguir con el entrenador chaqueño en el banco: “Sí, es así. Es lo que acordamos. Tanto nosotros con él, como él para con nosotros. Obviamente que él puede tener algunas ofertas, está libre de acción, como nosotros también. Pero está el compromiso asumido de sentarnos a charlar de ambas partes en caso que esto se reanude, y tengamos un panorama claro en relación a los torneos”.

Y en el cierre, Juan contó de sus objetivos en el mediano plazo: “Estamos tratando de armar un presupuesto para ver si en los dos últimos meses del año podemos comenzar a armar el equipo para el próximo año. El no descenso lo único que te genera es tranquilidad a la hora de trabajar, sobre todo a cuerpo técnico y jugadores, sacarse esa presión de encima que parece lo más sencillo, pero Desamparados siempre está obligado a ser protagonista", concluyó.