La argentina Azul Fernández y la española María Pujalte junto a Carlos Cueva en "Merlí: Sapere Aude"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

"Merlí: Sapere Aude", el nuevo spin off de "Merlí" que se centra en la vida de Pol Rubio luego de terminar los estudios secundarios y de la muerte de su profesor guía Merlí, y que contará con las actuaciones de Azul Fernández y María Pujalte, se podrá ver a partir de mañana por la plataforma de Movistar Play.



En la nueva producción el español Carlos Cuevas retoma el papel de Pol que desarrolló en la popular serie "Merlí", sobre el atípico profesor de filosofía Merlí Bergeron y sus alumnos adolescentes, pero se enfoca en una etapa más madura de su vida que se desarrolla durante la universidad, donde decide ir a estudiar filosofía.



Rodada íntegramente en Barcelona, la primera temporada de la ficción consta de ocho episodios y presenta nuevos personajes entre los que se destacan María Pujalte en la piel de María Bolaño, la profesora de Ética, y la argentina Azul Fernández ("La Leona") como Minerva, una de las nuevas compañeras de curso.



En entrevista con Télam, la actriz María Pujalte resume sobre esta nueva puesta: "'Merlí: Sapere Aude' tiene la voluntad de transformar y no está pensada para mentes gran pensantes que entienden los conceptos filosóficos, sino que es para todo el mundo. Esa mezcla me gusta mucho".



Con el guion de Héctor Lozano, quien también escribió "Merlí", "Merlí: Sapere Aude" presenta en su primer episodio escenas de desnudo y la incertidumbre que se genera en torno de un nuevo universo, diálogos con cuotas de humor y un discurso crítico acerca del estado de la educación pública.



A diferencia de "Merlí", la serie que luego de tres temporadas dio vida a esta nueva ficción y en la que se abordaba con cada episodio a un autor o concepto filosófico diferente, esta propuesta propone desarrollar con cada título un leitmotiv.



"Pol está viviendo el luto de Merlí y busca una sustitución que tal vez encuentra en María, pero de alguna forma ella se despega de esa imagen porque no es una profesora de instituto, es una catedrática. Y Pol ya no es un adolescente", anticipa Pujalte sobre la relación que se teje entre ambos.



Además de Cuevas, Fernández y Pujalte, el elenco de la tira contará con las actuaciones de David Solans en la piel de Bruno Bergeron, hijo de Merlí, y quien ya estuvo presente en las tres temporadas de "Merlí" y tendrá las incorporaciones de los actores Pablo Capuz, Claudia Vega, Pepe Vallribera y Gloria Ramos.



Télam: ¿Qué pueden adelantar de los personajes?



María Pujalte: María Bolaño es la profesora de Ética que está pasando por una crisis personal bastante fuerte. Pol se fija en ella y le gusta cómo enseña, y ella se da cuenta de que él tiene la voluntad de pensar por sí mismo, por lo que establecerá lejos del paternalismo porque se genera un encuentro desde la madurez.



Azul Fernández: Minerva tiene 21 años y va a estudiar la carrera de Filosofía a España impulsada por su abuela, a la que tiene como referente. Allá conocerá a muchas personas, entre ellos a Pol Rubio, y en un momento entrará en duda sobre si realmente quiere seguir. Sin embargo es una chica muy guerrera y luchadora que hace y consigue lo que se propone.



T: ¿Qué les pareció "Merlí" y cómo se presenta esta nueva serie?



MP: Devoré "Merlí". Me sorprendió porque fue una serie de adolescentes con voluntad de entretener pero también de animar a los jóvenes a que tengan un pensamiento propio. Todo el tiempo está presente eso en "Merlí: Sapere Aude", y tiene la voluntad de transformar. No está pensada para mentes gran pensantes que entienden los conceptos filosóficos, sino que es para todo el mundo. Esa mezcla me gusta mucho.



AF: Que sea sobre un profesor de filosofía ya marca la diferencia. Me gustó porque es real y cotidiana, con temas que no siempre se plantean en la escuela, con un gran enfoque de los personajes e historias que fueron sólidas a lo largo de las tres temporadas. La nueva serie va por ese lado pero hay una diferencia enorme en cuanto a las relaciones que se plantean porque son más maduro.



T: ¿Qué relación tenía con la filosofía?



MP: Soy una completa ignorante pero la serie me introdujo en el tema y me dio herramientas para reflexionar sobre algunas cosas, aunque es inabarcable. Nuestro oficio nos propone muchas veces plantearnos cuestiones éticas y morales cuando hay que defender a un personaje que no gusta, hay que ponerse en el lugar del otro Es un ejercicio muy sano.



T: Respecto de la industria audiovisual, ¿cuál es el relato que predomina?



MP: Siempre hubo un relato desde un punto de vista masculino, pero de a poco se van abriendo horizontes y van apareciendo otras miradas. Los que nos dedicamos a la ficción acompañamos a la sociedad en este cambio, que es tan lento y duro en muchos lugares del mundo porque también hay que analizarlo según dónde estás parado, hay lugares donde a las mujeres directamente no se las deja rodar. Nosotras estamos hablando desde el lugar de privilegio. El machismo está cambiando lentamente y nuestra profesión lo refleja porque es una radiografía de la historia del hombre.