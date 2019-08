La Argentina se encuentra en un default selectivo

Según analistas, el mercado no tomó bien las medidas anunciadas por el Gobierno para “alivianar la carga financiera” en medio de la crisis cambiaria. Tras la conferencia del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, varios operadores cuestionaron las medidas y hablaron de “default selectivo”.

Apuntan principalmente al canje de deuda de corto a uno de largo plazo. Para ellos no es real que ese canje sea voluntario ya que la opción de no aceptación implica que no se pague la deuda, por eso se refieren a un default selectivo. Según comentaron los especialistas de mercado, los anuncios solo confirman que “no están los dólares para hacer frente a todas las obligaciones”.

Un analista financiero pronosticó que este jueves pueda haber más turbulencia en el tipo de cambio. Cabe destacar que en las dos últimas ruedas el dólar subió más de 5% y pasó de $ 57,21 a $ 60,17. Otro experto tildó a las medidas como “un canje forzoso de deuda” y lanzó: “Llámenlo como quieran. Pero muy parecido a un default”.

Las medidas pertenecen a “un default con buenos modales”, según otros economistas. Toda reestructuración de pagos de vencimientos no acordada es forzada, por lo cual se puede hablar de default de buenos modales, analizaron. También adviertieron que el anuncio puede generar que la gente haga una retirada de depósito y le metan presión al dólar.

La determinación del Gobierno de “reperfilar” los vencimientos de las deudas de corto y mediano plazo tendrá su primer examen en los mercados, luego de que la Bolsa subiera 3,39%, al cerrar en 25.458,04 puntos, mientras que el riesgo país avanzó 5,5% y alcanzó un nuevo máximo de 2.112 puntos básicos.

En la previa de los anuncios, también cobró importancia la fuerte actividad que hoy tuvo que desarrollar el Banco Central -que destinó u$s 367 millones de sus reservas para controlar la cotización del dólar y que a pesar de eso se ubicó por encima de $60, y la decisión del Ministerio de Hacienda de declarar desierta la licitación de Letras del Tesoro (Letes) convocada para la fecha.

