El escenario político sanjuanino tuvo su primera confirmación de candidaturas a un mes de que cierre el plazo de presentación: Ideas de la Libertad llevará a Gastón Briozzo y Gonzalo Medina como candidatos de su boleta de cara a las Legislativas del 26 de octubre. La agrupación, que se autodefine como la representación "genuina del liberalismo en San Juan", buscó marcar una diferencia en el panorama actual.

Gastón Briozzo, quien dijo haber sido “honrado por los afiliados”, encabezará la boleta de "Ideas de la Libertad". Briozzo describió a su partido como "netamente liberal, conservador y republicano" y enfatiza su compromiso de "colaborar con el gobierno nacional en todo lo que haga falta para que este proyecto tenga éxito". Si bien apoyan las políticas liberales del gobierno central, especialmente en lo económico, comercial y de apertura al mundo, Briozzo reconoció diferencias en otros aspectos y subraya la importancia de la microeconomía. Para él, una macroeconomía saludable no es suficiente si la microeconomía, que afecta directamente a los trabajadores y a la gente que lucha por llegar a fin de mes, no está resuelta.

Publicidad

Gonzalo Medina, de la agrupación Rugido de Libertad, se presenta como parte de esta fórmula electoral. Medina afirmó que lo que más lo atrajo de "Ideas de la Libertad" es su compromiso con la representación auténtica del liberalismo en la provincia, diferenciándose de experiencias anteriores que "no representan del todo el liberalismo". Desde su perspectiva, la reforma del Estado es "necesaria" y el camino actual es "correcto", aunque también expresa una crítica al presidente Javier Milei, señalando que "no puede fomentar la agresión porque no son buenos momentos para ser agresivo, son momentos de unión". La propuesta de "Ideas de la Libertad" se centra en presentar una fórmula electoral que "tienda a mejorar con leyes la vida de la gente", ofreciendo una alternativa a lo que perciben como "más de lo mismo" en la política tradicional sanjuanina.

Medina enfatizó que, si el pueblo sanjuanino les brinda su apoyo, su prioridad será "defender los derechos de San Juan" y colaborar con el gobernador para "mejorar la historia" de la provincia. Una de sus principales propuestas legislativas será la "ley de coparticipación provincial", argumentando que "no pueden existir las provincias sin ayuda".

Publicidad

Carlos "Charly" Montiveros, presidente de "Ideas de la Libertad", confirmó que el espacio está "conformado legalmente, electoralmente hablando" y que "está dentro de la ley electoral". Montiveros aclaró que para formar un frente se necesitan "dos o más partidos" legalmente conformados. Reconoció que en San Juan la mayoría de los sellos políticos legales ya están agrupados en otros frentes, dejando pocas opciones independientes más allá de agrupaciones. A pesar de estas complejidades, Montiveros aseguró que "Ideas de la Libertad" busca ir "solos” aunque no cierran las puertas al oficialismo.

En este sentido, rememoró su colaboración previa con el oficialismo en 2021, presentando un equipo de fiscalización para Suasana Laciar. La confianza en su capacidad de organización y la autonomía son pilares para afrontar las elecciones. Están abiertos a dialogar con otros sectores que compartan sus valores en el futuro, pero por ahora, priorizan fortalecer su base y crecer como "partido nuevo".