La Asociación de Hoteles de Turismo se opone a un impuesto por pernoctación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) de Buenos Aires se pronunció hoy contra la creación de una tasa de pernoctación en la Ciudad, en base a una encuesta entre sus miembros, anterior a la presentación del proyecto respectivo, en la cual más del 95% lo ve como algo negativo.



En un comunicado advierte que ese impuesto se aplica en destinos que alcanzaron los objetivos de sustentabilidad turística, algo que aún no sucedió en la capital argentina.



La AHT señala que "con anterioridad a la presentación del Proyecto de Ley PDLEY - 2019-39-GCABA, una encuesta entre todos sus asociados - mayoritariamente hoteles de 4 y 5 estrellas - sobre una posible propuesta de tasa de pernocte".



"El resultado de ésta en más del 95% de las respuestas recibidas, fue de rechazo a una medida de este tipo", añade el documento.



Según los hoteleros, las tasas de pernoctación en las principales ciudades destinos del mundo "como Barcelona, New York, Roma y Ámsterdam, entre otras, ha surgido mayoritariamente con posterioridad a lograr los objetivos turísticos deseados para que la actividad sea sustentable a lo largo de todo el año".



"Si bien nuestro país ha crecido en demanda de turismo extranjero en los últimos años -sigue-, aún estamos lejos de alcanzar el número de turistas necesario para lograr la atemporalidad".



Para la AHT, "agregar una tasa a los turistas extranjeros en este momento del desarrollo de la actividad, no haría más que encarecer nuestros servicios, contradiciendo la política a nivel nacional oportunamente reglamentada sobre la devolución de IVA al turista extranjero".



En ese sentido, destaca que la Ciudad de Buenos Aires queda "muy distante de otros grandes centros turísticos del mundo, tiene altos costos de acceso, y una reducida conectividad con respecto a las ciudades que hoy ya lo cobran".



La organización también apunta que no fue convocada ni consultada para la elaboración del proyecto, por lo que "no se está cumpliendo con la integración público-privada que la misma menciona y dice promover".



Por último exhorta a que "el trámite legislativo brinde un espacio de diálogo y mejora del proyecto de ley planteado, en pos del beneficio de todos los sectores involucrados", ya que consideran "inoportuno" al que fue planteado desde el gobierno.