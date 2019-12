La balanza comercial con Brasil registró en noviembre un superávit de US$ 160 millones

La balanza comercial de la Argentina con Brasil arrojó en noviembre un superávit de US$ 160 millones, revirtiendo el déficit de US$ 4 millones del mismo mes de 2018, el segundo más alto del año aunque inferior al récord de US$ 290 millones del mes anterior.



Así se desprende de los datos difundidos hoy por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, analizados por las consultoras Abeceb y Ecolatina.



El saldo a favor de la Argentina se explica por exportaciones por un valor de US$ 874 millones e importaciones por US$ 697 millones, con lo cual el superávit de los primeros once meses del 2019 fue de US$ 821 millones con lo que el año 2019 cerraría con un superávit US$ 1,000 millones.



En la comparación interanual respecto de noviembre de 2018, las importaciones argentinas desde Brasil se redujeron un 25,3% (US$ 697 millones versus US$ 933 millones), mostrando una retracción de 1,3% en relación al mes anterior. explicó Abeceb.



Los sectores con mayores caídas son autos de pasajeros, mineral de hierro, hierro laminado plano/acero, autopartes, vehículos de carga, insecticidas, herbicidas, partes de calzado, motocicletas, jabones y preparaciones de limpieza, alambres, cables y conductores eléctricos.



En cuanto a las exportaciones, en noviembre Argentina exportó a Brasil US$ 854 millones, 8,2% por debajo de lo que había exportado en el mismo mes de 2018 y un 12,7% menos que en octubre de este mismo año.



Para Ecolatina, la clave para esta evolución negativa fue la depreciación del real brasileño, de 6,5% en el mes -en una economía con una inflación mensual menor a 1% y con bajo traslado a precios de los saltos cambiarios-, que mejoró la competitividad de la economía brasileña y encareció a los productos argentinos que, constantes en dólares, se encarecieron en reales.



El superávit comercial argentino con Brasil por US$ 820 millones en los primeros 11 meses del 2019 contrast{o con el resultado de la relación bilateral a la misma altura del año en 2018, cuando el saldo resultó deficitario para la Argentina en US$ 4.324 millones, una reversión de saldo comercial de US$ 5.145 millones. Con este guarismo, Brasil explicaría aproximadamente el 30% de la mejora del superávit comercial total de Argentina que se encamina a los US$ 15.000 millones en todo 2019.