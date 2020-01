La Bancaria: paro de dos horas el lunes y plan de lucha en reclamo de más medidas de seguridad

El cajero del Banco Nación que fue asesinado esta mañana en un asalto en la localidad bonaerense de Isidro Casanova fue identificado como Herman Chávez, de 31 años, según confirmó el gremio de La Bancaria, que además anunció para el próximo lunes un paro de dos horas a nivel nacional y un plan de lucha en reclamo de mayores medidas de seguridad.



El secretario de Prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, informó a Télam que se reunirá esta tarde, a las 15, con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en La Plata.



"Es un día muy triste para todos los bancarios. Fue un intento de asalto, ejecutado con total impunidad", sostuvo Berrozpe en declaraciones radiales.



Además, el vocero de la Bancaria remarcó que "se paralizará la atención al público en las primeras dos horas del día lunes, en señal de duelo, repudio y reclamo".



"Para los bancos no importa la vida humana. Una vez más se comprueba. El compañero Hermán Chávez, del Banco Nación, ha sido asesinado en el curso de un asalto a un anexo en Isidro Casanova", informó el comunicado oficial del gremio.



"Esta muerte es consecuencia de la desregulación de la seguridad bancaria ejecutada por los presidentes del Banco Central durante el macrismo: Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris", advirtió.



"El personal de seguridad, falto de capacitación y desarmado, no tiene la culpa", remarcó Berrozpe.



Coincidiendo con las declaraciones radiales que hizo hoy el vocero de la Asociación, en el documento de la Bancaria remarcaron que los "trabajadores de la seguridad en general, irresponsablemente tercerizados, no cuentan con la formación suficiente, lo que es responsabilidad de los bancos, acompañada por una fuerte reducción de los mismos paralela a la instalación de un endeble monitoreo a distancia y falta de coordinación con la seguridad pública".



A través del documento, la Asociación Bancaria explicó que reclamó permanentemente por esta situación y que ahora quieren "una urgente respuesta de las nuevas autoridades, y una reunión en el ámbito del Banco Central con las cámaras empresarias".



Finalmente, desde la entidad gremial explicaron que el paro que de 10 a 12 van a llevar adelante el próximo lunes es el inicio de un plan de acción gremial que "no cesará hasta que se adopten las medidas suficientes de seguridad",concluyó el documento.