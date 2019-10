La "barrrabrava" de San Lorenzo visitó al plantel

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plantel de San Lorenzo recibió hoy la visita de la "barrabrava" del club durante la práctica desarrollada a puertas cerradas en la Ciudad Deportiva, donde mantuvo un breve contacto con los futbolistas aunque no así con el cuerpo técnico, en la antesala del clásico con Huracán del próximo domingo en Parque Patricios. Los barras, según confiaron algunas fuentes cercanas al club, no estuvieron más de cinco minutos dentro del predio y en términos generales lo único que les pidieron a los jugadores es que "hay que ganar el clásico". Esta es la segunda vez en el año que la barra "visita" al plantel en tiempos de "vacas flacas" en cuanto a resultados. La anterior fue el 11 de marzo pasado, cuando el técnico no era Juan Antonio Pizzi sino Jorge Almirón, y el equipo también andaba a los tumbos. Esto se produce a partir de las truncas expectativas que se generaron por los refuerzos que llegaron para dar pelea en la Copa Libertadores, pero quedó eliminado en los octavos de final ante Cerro Porteño. Y esta fue la gota que colmó el vaso porque anteriormente había sido eliminado de la Copa Argentina en los 32avos. de final frente a Estudiantes, de San Luis. En tanto, en la Superliga pasó de estar puntero a sufrir tres derrotas en los últimos cuatro partidos, la más dura en la jornada anterior a la fecha FIFA frente a Central Córdoba, de Santiago del Estero, nada menos que por 4-1 y en el Nuevo Gasómetro. Este compendio de reveses generó que San Lorenzo no esté clasificado para ninguna copa internacional en 2020, por lo que se quedó con un plantel tan largo como oneroso, y con elecciones a la vuelta de la esquina. "San Lorenzo el año que viene no juega Copas y tenemos un plantel muy largo. Además estamos adelantando varios pasos para la 'Vuelta a Boedo'. Por eso habrá que recrear ingresos, ya que la realidad del país es complicada", avisó Horacio Arreceygor, candidato a presidente por el oficialismo para las próximas elecciones en compañía de los dos vicepresidentes, el primero, Marcelo Tinelli, y el segundo, Matías Lammens. Y en cuanto a lo estrictamente futbolístico, hoy Pizzi realizó cinco variantes con miras al juego ante Huracán, por la décima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, en relación con el equipo que sucumbió en la jornada anterior con Central Córdoba. En la defensa el entrenador incluirá a Gino Peruzzi en el lateral derecho y a Fabricio Coloccini en la zaga central por Marcelo Herrera, que se desgarró en la gira con la Selección Argentina Sub 23, y el expulsado Gianluca Ferrari, respectivamente. Además, Jerónimo Poblete, que ya cumplió la jornada de suspensión, entrará en el mediocampo por Lucas Menossi, de floja labor contra los santiagueños. Finalmente, en el sector ofensivo arrancarán Ezequiel Cerutti y Héctor Fértoli en lugar de Óscar Romero y Nicolás Blandi -lesionado-, respectivamente. Como consecuencia de estos movimiento, Ángel Romero se posicionará dentro del área. La sorpresa se dio al ver al paraguayo Óscar Romero en el equipo suplente durante la breve prueba táctica de este miércoles, aunque todavía su salida no está definida. De esta manera, San Lorenzo saldrá al campo de juego del estadio Tomás Adolfo Ducó, el domingo, a las 15.30, con Nicolás Navarro; Peruzzi, Coloccini, Ramón Arias y Bruno Pittón, el sorprendente goleador del campeonato con cinco tantos; Fernando Belluschi, Poblete y Mauro Pittón; Cerutti, Ángel Romero y Fértoli. El "Ciclón" está octavo, con 16 unidades, aunque cayó en tres de las últimas cuatro presentaciones, algo que lo llevó a alejarse del líder Boca Juniors (21) a cinco puntos.