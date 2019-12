La Bolsa de San Pablo arrancó la semana en rojo, pero subió 31,6% en el primer año de Bolsonaro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El índice Bovespa, principal indicador de la Bolsa de San Pablo, terminó hoy sus operaciones con una baja de 0,76%, pero cerró el año con un alza de 31,58%.



El Bovespa concluyó en 115.645 puntos en un año en el que consiguió varios récords por las expectativas económicas y las políticas de corte liberal impulsadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro.



El mercado brasileño perdió hoy 884 puntos arrastrado por las principales plazas internacionales, que también cerraron en negativo en la víspera de Nochevieja, con un volumen de negocios de 15.346 millones de reales (US$ 3.830 millones) en un total de 1.800.975 operaciones financieras.



Ello no empañó el resultado anual, que superó las perspectivas de los analistas económicos ofrecidas a principios de año.



Los inversores han respaldado con rotundidad la política económica liberal que ha promovido su Gobierno, y en particular, al ministro de Economía, Paulo Guedes.



La agenda del Ejecutivo se ha basado en reformas estructurales, ajuste fiscal, privatizaciones y concesiones con el objetivo de reducir el desfase en las cuentas públicas del país y reducir al máximo el tamaño del Estado brasileño.



No obstante, el Gobierno apenas ha conseguido aprobar una reforma importante, la de las pensiones, que impuso una serie de restricciones para el acceso a esa prestación, como una edad mínima, entre otros puntos.



También intentó animar el consumo interno con la liberación de unos fondos de garantía laboral.



Por otro lado, el índice de desempleo bajó, pero se mantiene por encima de los dos dígitos (11,2% o casi 12 millones de personas).



El compromiso con las políticas de austeridad también ha sido clave para mantener la confianza del mercado financiero.