La Bomba Tucumana fue increpada en pleno show por una peluquera

Durante un festejo de carnaval en Tucumán, Jorgelina Zalazar irrumpió en el escenario para discutir con la cantante de cumbia.

Gladys la Bomba Tucumana fue increpada en pleno show en los festejos de los carnavales de Tucumán, por una peluquera mediática que subió al escenario y llegó a golpearla

Las imágenes fueron transmitidas en vivo a través de la cuenta de Instagram de la cantante en donde se ve con claridad el momento en el la mediática Jorgelina Zalazar, una estilista trans muy conocida en Tucumán amenaza y grita a la artista.

La artista estaba interpretando la canción “Si una vez” de Selena cuando una mujer subió al escenario y quedó cara a cara con Gladys y comenzó a gritarle ante todos, debido al ruido de la música y los gritos de la gente no se puede escuchar nada de lo que le dicen a la cantante.

“Estoy temblando porque tengo miedo. Es una persona alta, grandota. Es bruta, una atrevida, me da muchísimo miedo realmente” dijo la Bomba en ese momento

“Yo estoy trabajando mi amor. No te conozco cielo. Perdón por no conocerte. Deberían sacarla del lugar. O te vas vos o me voy yo… Por favor le pido al público. Vengo con todo mi amor. Estamos trabajando, yo vivo de esto” continuó Gladys desde el escenario cuando entre tres personas ya habían bajado a la atacante.

“Perdón por no conocerte. No sé quién sos pero me asusté cuando te vi al lado mío. Es más, estoy temblando. Te tengo miedo. Disculpame por no saber quién sos”. “Como mujer deberías respetarnos, sos una atrevida” cerró antes de seguir con el show.

La panelista de LAM Karina Iavícoli contó un poco más sobre la agresora “Se llama Jorgelina Salazar. Es una peluquera trans de Tucumán que es conocida por ser así, muy escandalosa. Revisando quién es me causó entre gracia y un poco de pánico”

Luego Brey aclaró “Jorgelina está muy enojada porque La Bomba le habría iniciado acciones legales el año pasado a partir de videos que viralizó hablando de ella e injuriándola”.

La entrada La Bomba Tucumana fue increpada en pleno show por una peluquera se publicó primero en GENTE.