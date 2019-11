La Cara de los Últimos vislumbra un futuro esperanzador en su tercer disco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cara de los Últimos, la banda liderada por el músico Leandro Troiano, presenta “Si mañana”, su tercer disco de estudio, en el que con melodías que navegan en medio de distintas capas sonoras, que conforman un pop alternativo ligado a la tradición británica, plantea un futuro esperanzador para la banda.



“Este es un disco que tiene una gama de colores, de grooves, que no tienen los anteriores. Es una evolución porque nos pasaron cosas. 'Jupiter', nuestro primer disco es más impulsivo; 'Un puente invisible', el segundo, es un sanador de situaciones personales que ocurrieron en 'Jupiter' y este, ya desde el título, es más esperanzador. Como si ya hubiéramos sanado un montón de cosas”, describió Troiano a Télam.



En efecto, el trabajo que será presentado el próximo viernes 15 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural Richards, ubicado en el barrio porteño de Palermo, consta de siete composiciones de luminosas melodías, presentadas en con un sonido plagado de sintetizadores y guitarras que se entrelazan para crear una psicodélica sensación.



Integrado por Troiano, en guitarras, sintetizadores y voces; Vanina Becares, en bajo y voces; Mario Mendoza, en batería; El Bruyo, en guitarras; y Laucha Salinas, en sintetizadores; La Cara de los Últimos logra afianzar su identidad en “Si mañana”, tal como lo explicó su líder a esta agencia, tras brindar detalles sobre el show del próximo viernes.



“Vamos a tocar todo el disco. Va estar Florencio Finkel como invitado, igual que en el disco. En nuestros shows solemos tener siempre visuales, pero en este caso no ocurrirá porque el lugar no tiene pantalla. Elegimos el lugar por el audio porque pusimos la energía ahí en el disco y nos enfocamos en eso. Nos parece importante que el que paga la entrada tenga reflejado lo que suena en el disco”, contó Troiano.



Télam: Todas las canciones del disco dan la sensación que podrían ser tocadas sólo con una guitarra acústica. ¿Cómo fue el proceso de post producción sonora?



Leandro Troiano: Sí, todas las canciones fueron compuestas con guitarras acústicas, en la sala. La post producción se genera porque contábamos con elementos para la producción artística, pero la parte intimista de nuestras canciones siempre es posible. Cómo ponerle un punto final a la post producción siempre es difícil, es un problema eterno. Es muy subjetivo, pero uno debe tomar distancia para poder verlo.



T: ¿Por qué eligió prescindir de un productor externo en este disco?



LT: Porque intentaba darle una visión personal. La banda tiene una identidad sonora y me hubiera costado delegar eso. En este caso, tenía una visión muy clara de lo que quería. No necesitaba una producción externa pero sí las ideas internas de la banda. Lo más difícil fue en la mezcla, porque es difícil explicar lo que uno tiene en la cabeza. Pero se dio de manera fluida.



T: ¿Cómo aparece el nombre del disco?



LT: Fue idea de la diseñadora gráfica. Ella nos pidió los temas y todas las letras y tomó distintas frases como posibles títulos. Quedó “Si mañana”, que permite que cada uno elija el final de la frase. Nos gustó mucho. Lo siento como un mirar para adelante, como una esperanza. Saber que hay un futuro. Es como una revolución. Ronda esa idea de que no hay que vivir del pasado, pero sí tenerlo presente como aprendizaje, porque esa es tu base. No taparlo, saber que existe y tomarlo con sabiduría.



T: ¿Fue una cuestión estratégica el hecho de que sea un disco corto?



LT: Estamos en una época donde todo es inmediato, todo es para ayer. No es una generalidad ponerse a escuchar un disco. Este disco podría haber tenido 15 temas pero se hizo para que llegue a distintos oyentes.