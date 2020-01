La Caravana por la paz rechaza dialogar con López Obrador si no cambia estrategia de seguridad

La Caravana por la Paz, formada por 1.200 personas de organizaciones sociales y familiares de desaparecidos, que hace varios días partió desde Cuernavaca hacia Ciudad de México, advirtió que no dialogará con las instituciones del gobierno del presidente mexicano Andrés López Obrador hasta que no cambie su estrategia en materia de seguridad.



El activista y periodista Javier Sicilia criticó la estrategia de seguridad del mandatario y explicó anoche en un discurso que la negativa a reunirse con las autoridades se debe a que, al igual que hicieron otros gobiernos, el actual también "ha reducido el drama y la tragedia humanitaria a un asunto de balas".



"Ya es tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, muerte, humillación, a tanta mentira", exigió Sicilia en nombre de la caravana, la cual llegó, tras un periplo a través del centro del país de unos 90 kilómetros, a la plaza El Zócalo de la capital, en la que se produjeron algunos encontronazos y episodios violentos con partidarios del gobernante.



Sicilia defendió la necesidad de llevar a cabo "una política de Estado basada en la verdad, la justicia y el respeto y de no caer de nuevo en los errores del pasado que siguen destruyendo a la sociedad mexicana", consignaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.



No obstante, si bien reconoció que los problemas de seguridad han sido heredados de gobiernos anteriores, criticó que el actual continúe sin ejecutar las medidas necesarias para solucionar la inseguridad, que al año pasado dejó 35.000 víctimas, según reporte del diario El Universal.



Sicilia insistió en la creación de mecanismos internacionales que fomenten la investigación y la sanción de los delincuentes, así como un estudio de los patrones de actuación de la violencia y un mejor mecanismo para resarcir a las víctimas.



Al finalizar su discurso, las asociaciones de víctimas presentaron un escrito con propuestas en materia de seguridad ante el Palacio Nacional.



El Ejecutivo, por su parte, rechazó que López Obrador haya querido menospreciar a los manifestantes, tal como alertaron algunas voces, entre ellas la de Sicilia, quien días antes aseveró que en caso de que el presidente no se reuniese con la caravana, sería "un menosprecio al país".



López Obrador explicó ayer que no ha podido recibirlos porque no quería "que se presentasen situaciones de conflicto" en las que pudiera estar directamente involucrado, pero afirmó que "se dio la instrucción de que fuesen atendidos".



En ese sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, prometió que se celebrarán "cuantas reuniones sean necesarias" e insistió en la necesidad de trabajar de manera conjunta con el fin de lograr "verdad y paz".