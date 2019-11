La China Suárez y un misterioso mensaje que reaviva los rumores de crisis

En medio de las especulaciones, la China Suárez compartió un misterioso mensaje. El texto echa más leña al fuego de los rumores de crisis con su pareja, Benjamín Vicuña.

Luego de haber estado expuestos por la invitación de parte de la ex de Vicuña, Carolina “Pampita” Ardohain y su futuro esposo Roberto García Moritán a la boda, la pareja de actores vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

Tras varias suspensiones de su casamiento y una terrible crisis que enfrentaron hace poco, una publicación de la China reaviva los rumores de una nueva dificultad en la pareja.

Aparentemente los intentos de reparar la relación, sumado al viaje a España que realizaron juntos, no fueron suficiente para recomponer el vínculo en la pareja.

La protagonista de “Argentina Tierra de Amor y Venganza” publicó en sus stories de Instagram una frase de Lucía Herazo que decía:

“Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”.

Esta publicación generó nuevamente especulaciones en cuanto al amor de la pareja, y que su crisis anterior no ha sido del todo superada.

Obviamente que la publicación puede tener varias interpretaciones, pero a los seguidores de la pareja los preocupó debido a que fue publicada entre rumores de separación.

