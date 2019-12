La ciudad de Córdoba desarrolló circuitos históricos, culturales y recreativos para el verano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ciudad de Córdoba, donde conviven huellas de su pasado jesuítico y colonial con modernas construcciones de ladrillos a la vista y superficies vidriadas que se integran con un renovado paisaje verde, planificó varios recorridos para los turistas que la visiten este verano.



Uno de los recorridos comienza en plaza San Martín y en su desarrollo se puede observar el Cabildo, la Catedral, el pasaje Santa Catalina, la iglesia Santa Catalina de la Siena y la Manzana Jesuítica, declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad por ser una construcción que todavía mantiene su forma original y una de las mejores capillas de la ciudad.



La Manzana Jesuítica incluye la iglesia de la Compañía de Jesús, el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Nacional de Monserrat y la Facultad de Derecho, la casa matriz del Banco de Córdoba y el teatro del Libertador.



La continuidad del paseo es el Barrio Güemes, donde al atardecer, en un marco de árboles frondosos y vestigios del bosque nativo cordobés, se reúnen artistas, músicos y escritores cordobeses que le dan una impronta particular.



El paseo sigue en el teatro Real y se extiende por el teatro Libertador San Martín, la rambla turística de la avenida Hipólito Irigoyen, el Paseo del Buen Pastor, la ex cárcel de mujeres, los museos Evita, Palacio Ferreyra, Palacio Dionisi, Emilio Caraffa y de Ciencias Naturales, y la Ciudad de las Artes.



El recorrido por la ciudad continúa en el Paseo de las Artes, también conocido como Paseo de los Pulgares, donde se juntan artesanos y artistas que ofrecen sus obras a los turistas. en una gran cantidad de galerías y locales que le imprimen una identidad propia al paseo.



La remodelada plaza España, el parque Sarmiento, la Ciudad y el Barrio Universitario, el anillo de circunvalación, una obra de ingeniería completado hace poco tiempo atrás y que permite un mejor acceso a todos los barrios cordobeses, también se presentan como atractivos para este verano.



El Parque del Chateau, con galerías y amplias superficies verdes, y los alrededores del estadio Mario Alberto Kempes, donde se realizan shows musicales, completan la oferta para los turistas que este verano visiten la capital cordobesa.



El flamante intendente de Córdoba, Martín Larryola, señaló a Télam que "los edificios de estos paseos, que también se pueden hacer de noche, fueron remozados y cuentan con sistemas de luces especiales que le dan un atractivo particular".



Larryola aseguró que "la población joven, los artistas en las plazas y parques, la excelente hotelería y una gastronomía con sabores únicos son otros de los motivos para visitar Córdoba este verano".