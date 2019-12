La Ciudad dio a conocer el cronograma de los servicios públicos para el 31 y el 1 de enero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Durante el 31 y 1 de enero las oficinas que dependen de organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires permanecerán cerradas, al igual que los museos y parques, mientras que los hospitales tendrán guardias y el estacionamiento funcionará ambos días como feriados, informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Según el cronograma que dio a conocer hoy el gobierno porteño, en los hospitales funcionarán las guardias y el SAME y ante las urgencias causadas por pirotecnia se podrá acudir al Hospital de Quemados (Av. Pedro Goyena 369, Caballito), Hospital Oftalmológico Santa Lucía (Av. San Juan 2021, San Cristóbal) y el Hospital Oftalmológico Lagleyze (Av. Juan B. Justo 4151, Paternal).



En los cementerios, el martes 31 de diciembre las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 en el lugar de destino, mientras que las del miércoles 1º de enero se harán sólo a depósito del Cementerio de Chacarita.



Las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas, al igual que las Sedes Comunales y las oficinas del Registro Civil, a excepción de una guardia para registrar defunciones de 8.30 a 12.30.



El martes 31 de diciembre no habrá servicio de recolección de residuos, mientras que el miércoles 1º de enero funcionará con normalidad.



El 31 de diciembre y 1º de enero estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, en tanto no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.



El estacionamiento medido tendrá vigencia el 31 de diciembre, mientras que el 1º de enero no.



En relación a los subtes y premetro, el 31 de diciembre todas las líneas de subte (A, B, C, D, E y H) funcionarán de 5.30 a 22 con frecuencia de un día sábado, y el Premetro funcionará de 5.30 a 21.



El 1º de enero todas las líneas de subte (A, B, C, D, E y H) y el Premetro funcionarán con cronograma de un día domingo y feriados de 8 a 22.30.



La Ecobici funcionará una hora por persona el 31 de diciembre y dos horas el 1º de enero.



La sede Roca del Registro de licencias para conducir estará cerrada ambos días, al igual que la pista de aprendizaje y las siete plantas de la Verificación Técnica Vehicular.



La Dirección General de Infracciones no atenderá al público pero habrá una guardia de 9.00 a 12.00 sólo para devolver los autos que sean levantados en la vía pública.



Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103 tendrá guardias activas las 24 horas.



En relación a los parques, la Reserva Ecológica, el Jardín Botánico y los parques Sarmiento, Belgrano (ex KDT) y Roca estarán cerrados ambos días, al igual que los museos y teatros dependientes del GCBA.