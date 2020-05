La claves de Sebastián Wainraich para vivir el aislamiento en familia y no morir en el intento

En plena pandemia, el periodista y flamante protagonista de ‘Casi feliz’ en Netflix cuenta… –¡y muestra!– pormenores de su confinamiento y brinda consejos de convivencia.

Wainraich y un confinamiento, ¿entre la espada y la pared?

Recluido junto a su mujer Dalia Gutmann (42, comediante) y sus hijos (Kiara, 12, y Federico, 11) en el departamento porteño que comparten (“No tenemos mascotas: con ellos ya es un montón”, señala), Sebastián Wainraich (45) afirma que su rutina en los días que corren varía, “si bien sigo conduciendo ‘Metro y medio’ (de lunes a viernes, con Julieta Pink, por FM 95.1) y es un momento en que pido respeto, igual que al contestar notas como ésta, después no hay problema en que ellos hagan conmigo lo que quieran”, acepta.

Foto posteada por Sebas, junto a su mujer y colega , Dalia: sólo ellos saben si salieron bien las pastas o no terminaron de ponerse de acuerdo con la receta.

Entretanto, confía que “cuando puedo escribo para la radio, la tele o para un unipersonal que imagino. Si mi mujer trabaja, me encargo de los chicos. Tratamos de ayudarlos con las tareas del colegio. En lo particular, consumo series, películas, y adoro leer. Aunque admito, encerrado, ahora me cuesta concentrarme. Lo mismo para hacer ejercicio: me aburrió y dejé. Luego, cocino y colaboro en las tareas domésticas, que son un montón”, detalla, y menciona sus “nueve claves” para transitar la cuarentena:

1. Hacer las camas : verlas extendidas te da una ilusión óptica de que las cosas andan mejor.

: verlas extendidas te da una ilusión óptica de que las cosas andan mejor. 2. Mantener los platos limpios .

. 3. No pasártela en pijama .

pasártela en . 4. Bañarse .

. 5. Buscar momentos para estar solo .

. 6. Entender al otro .

. 7. Exigirle al otro que te entienda .

. 8. Permitirte angustiarte.

angustiarte. 9. No quedarte en la angustia, y ponerle garra para superarla.

Todo vale frente al fresco otoñal.

Respecto a las situaciones insólitas que han experimentado en familia desde que el viernes 20 de marzo iniciaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo sintetizan distintas imágenes y frases que Sebastián Marcelo posteó en Instagram:

Consejos puertas adentro en lo de los Wainraich.

“Un corpiño en la mesa ratona… No son rastros de una noche salvaje. Se me cayó de la bolsa de la ropa lavada”. “Compartimos un Zoom con @daliagutmann-@sebawainraichok. Vivimos en la misma casa. Estamos llegando a la locura”. “Toalla y cama. Consejo: cuidar el amor y la pasión”. “Mostrale a tu hijo el teléfono fijo y con cable, y terminará maravillado”. “Brindamos por un Moisés que nos devuelva la libertad. Salud para todos y para todas” (En ocasión de la pascua judía que conmemora la salida de los judíos de Egipto). “Es viernes y tu tapabocas lo sabe”.

La cábala antes del fin de semana… de aislamiento.

