La condena récord a Irina, la joven madre que mató a su bebé y que recuerda al caso de Tres Esquinas

Irina Carrión es la sanjuanina más joven condenada a prisión perpetua, la máxima que contempla la ley argentina. Este 22 de diciembre su caso volvió a la memoria de muchos sanjuaninos, por algunos puntos en común que tiene con el de un feto de alrededor de 8 meses de gestación encontrado en Tres Esquinas, Sarmiento.

La similitud más clara tiene que ver con la forma en la que hallaron el cuerpo sin vida. En 2016, cuando ocurrió el caso de Irina, estaba en un tacho de pintura y habían intentado ocultarlo lanzándolo por una medianera a un terreno baldío. En el más reciente apareció envuelto en ropa y escondido tras una heladera, según dijeron fuentes de la investigación.

Ninguna de las dos mujeres habría avisado que estaban embarazadas. Tanto Irina como la mujer sarmientina, de quien todavía no revelan datos, habrían intentado ocultar o no habrían sido conscientes de que estaban esperando un hijo.

Además, ambas vivían en una pobreza extrema. La mujer que está internada en el hospital Rawson compartía una vivienda muy humilde con sus cuatro hijos de entre 18 y 9 años que construyó en el fondo de la casa de sus padres. Irina también pasaba sus días en el hacinamiento en una familia grande de varias hermanas y con otros parientes en la misma casa. La defensa sostuvo que el hijo de la mujer era producto de las reiteradas violaciones a las que la sometía uno de los tíos que estaban en la casa, que ni siquiera tenía baño.

Alrededor del caso del feto encontrado en Tres Esquinas quedan todavía dudas. Falta determinar si nació o no con vida y esto es fundamental para el futuro de la causa. Es que en el caso de Irina uno de los condicionantes más graves para la condena fue que la víctima era un neonato, que había nacido, y que ella tuvo una intervención activa dándole muerte por asfixia.

Si se confirma que en el caso de Sarmiento se trataba de un feto, esto quiere decir que no nació con vida, la carátula contra la mujer difícilmente sea la misma. Es que para la ley argentina la calificación no es similar y la mujer no podría recibir una condena por homicidio agravado por el vínculo que sí pasó en el caso Carrión.