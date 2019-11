La Conmebol despejó dudas sobre la supuesta mala inclusión del arquero Jorge Pinos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Conmebol, a través de un comunicado, despejó hoy las dudas sobre la supuesta mala inclusión del arquero de Independiente del Valle de Ecuador, Jorge Pinos, en la final de la Copa Sudamericana que lo proclamó ganador ante Colón de Santa Fe el sábado pasado.



"El 28/02 Independiente Del Valle anuncia la contratación de Pino, desde el 15 de marzo juega en la Liga Ecuatoriana por Independiente del Valle. El 24 de mayo por primera vez juega en la Sudamericana. Se lo inscribe en la Sudamericana en la ventana habilitada en la segunda fase, lo reemplaza a Jaramillo Barre. Eso lo habilita para jugar TODO EL TORNEO y lógicamente la final frente a Colón", señala el comunicado de la Conmebol.



La aclaración surgió por el pedido del abogado del club Deportivo Técnico Universitario de Ecuador, Xavier Freire, quien indicó que Pinos, una de las figuras en la final de la Copa Sudamericana, estuvo mal incluido en el plantel del campeón.



Según Freire, el pase de Pinos no se realizó de forma debida porque el destino del futbolista era el club Sur y Norte de Guayaquil y no Independiente del Valle.



Técnico Universitario pretendía ceder a préstamo a Pinos a Sur y Norte, pero hubo un cambio de decisión que consideran ilegal con falsificación de firmas incluidas.



El propio Pinos, en diálogo con ESPN, dijo que está muy tranquilo "porque sé que las cosas y los documentos están en regla".



Colón de Santa Fe no se pronunció aún al respecto, pero ya no tiene lugar al reclamo al haber transcurrido largamente las 24 horas posteriores del partido.



El equipo santafesino perdió ante Independiente del Valle por 3 a 1 el sábado pasado en Asunción de Paraguay en la final de la Copa Sudamericana a partido único.