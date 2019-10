La convocatoria a elecciones de parlamentarios del Mercosur se definirá post 27



La Cámara Nacional Electoral ordenó al Gobierno Nacional a convocar a elecciones de representantes del Parlasur y objetó su decisión de haber excluido esa categoría del llamado a los comicios generales de este año, en tanto desde el Ejecutivo anticiparon que, debido a la inminencia de las elecciones, recién tomarán una definición al respecto tras la jornada del próximo domingo.



Así lo indicaron a Télam fuentes oficiales al ser consultadas sobre el fallo dictado ayer por la Cámara Nacional Electoral, que torció el rumbo que había sido marcado en primera instancia por la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini, quien avaló la decisión del Poder Ejecutivo.



En esa resolución, de junio pasado, la magistrada había convalidado la exclusión de la categoría de parlamentarios del Mercosur de la convocatoria oficial a elecciones generales, pero, al mismo tiempo, intimó al Ejecutivo a cumplir con el trámite legislativo de rigor en relación una decisión tomada en el marco del Mercosur, para abrir un compás de espera en la conformación del Parlasur.



De esta forma, se hacía referencia a la Declaración Conjunta Relativa al Funcionamiento del Parlamento del Mercosur, suscripta por Argentina y los demás países del Mercosur en abril pasado, que dejaba en suspenso la aplicación del llamado Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur en cuanto a la elección de parlamentarios.



En una decisión tomada ayer por los actuales dos integrantes de la Cámara Nacional Electoral, ese tribunal de alzada consideró que la decisión del Poder Ejecutivo había sido "discrecional" y que correspondía haber convocado, de cara al actual proceso electoral, a elecciones de parlamentarios del Mercosur, tanto a nivel nacional como por distritos.



En este sentido, en diálogo con Télam, fuentes oficiales expresaron su "predisposición" para cumplir con la orden de la Justicia pero advirtieron que "los tiempos ya no dan" para incorporar esa categoría en la convocatoria a elecciones para el próximo domingo.



"Evaluaremos el tema, junto a las demás fuerzas políticas, luego del proceso electoral del domingo", indicaron las fuentes, con lo cual la definición podría terminar siendo resorte del Congreso de la Nación.



De hecho, en su resolución de ayer, la Cámara Nacional Electoral estableció que "corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a elecciones de Parlamentarios del Mercosur.Asimismo", y sostuvo que, "en virtud de la gravedad e importancia del tema en cuestión, deberá comunicarse la presente sentencia al Poder Legislativo Nacional para que, a los fines que pudieran corresponder, adopte las medidas que considere resulten pertinentes".



En sus fundamentos, el falla señala que el decreto de convocatoria a elecciones, "aun cuando sea un acto de contenido político, en razón de la materia, no es un acto discrecional sino que, por el contrario, y al igual que todas las normas del ordenamiento jurídico, debe responder al principio de la lógica de los antecedentes".



La Cámara Nacional Electoral tomó como propios algunos de los argumentos volcados en su dictamen por el fiscal federal Jorge Di Lello, quien planteó la necesidad de que se sumara la categoría de parlamentarios del Mercosur tanto de cara a las PASO como a las elecciones generales, dado que el acuerdo entre los países de la región en el que el Ejecutivo había basado su decisión no contaba aún con aval parlamentario.



"La Ley 27.120 continúa vigente en el ámbito interno y regula la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, contrariamente con lo decidido en el Decreto PEN 343/2019", había argumentado Di Lello en referencia a la norma con la que el Poder Ejecutivo Nacional formalizó el 9 de mayo pasado la convocatoria al actual proceso electoral.



En este sentido, la Cámara Nacional Electoral sostuvo ayer que, "a través del acto formal de convocatoria, el Poder Ejecutivo Nacional cita a los electores a elegir las categorías de cargos públicos que previamente han sido establecidas por nuestra Constitución Nacional como, así también, por las leyes sancionadas por el Poder Legislativo".