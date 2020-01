La Copal se reúne el martes para evaluar el programa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, anticipó que el Comité ejecutivo de la entidad "evaluará en forma general" el martes próximo el programa Precios Cuidados, que relanzará el gobierno esta semana.



"El martes próximo a la mañana se reunirá el Comité Ejecutivo de Copal para hacer una evaluación de carácter general del programa Precios Cuidados para ver si quedan cosas pendientes o no", dijo Funes de Rioja a Télam y aclaró que "aún no lo tenemos precisado (el listado final) con el Gobierno".



El vicepresidente de la UIA recordó que desde la Copal se efectuaron "múltiples reuniones en las que recibimos a la secretaria de Comercio, Paula Español, para que explicara el contexto en el que se iban a dar estos acuerdos; y así se armara el cronograma de contactos con cada una de las empresas para discutir los productos y las condiciones en las cuales se fijarian precios y el volumen de artículos que se incorporarán al programa".



El dirigente recordó que el programa Precios Cuidados se "inició hace ocho años en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; y en ese momento la Copal firmó un acuerdo marco en Casa de Gobierno", y agregó que este proceso "continuó en la gestión de Mauricio Macri"



En la última reunión de la Mesa contra el Hambre, el presidente Alberto Fernández le pidió al titular de la Copal, que las empresas del sector "ayuden a no aumentar los precios".