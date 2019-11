La Corriente Federal respalda un pacto social, pero dice que debe ir más allá de precios y salarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que lidera el bancario Sergio Palazzo respaldó hoy "la gestión del próximo gobierno constitucional surgido del mandato popular" y sostuvo que "el Pacto Social propuesto por el presidente electo, Alberto Fernández, no puede reducirse a precios y salarios sino que deberá implicar el desarrollo productivo".



En una conferencia de prensa ofrecida en la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), en la Avenida Paseo Colón al 700 de Buenos Aires, los referentes sindicales aseguraron que "la soberanía popular y nacional debe comprender los recursos naturales y los alimentos".



El encuentro con la prensa fue encabezado por el secretario de Prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe -en representación de Palazzo-, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, y el secretario general de los gráficos bonaerenses, Héctor Amichetti, quienes afirmaron que no obstante la elección de un nuevo gobierno "el peligro para la Patria y los trabajadores todavía no cesó".



Un documento firmado por todos los titulares de los gremios que integran el espacio, señaló hoy que "el presidente Mauricio Macri, con perversión, insiste en dejar montada una auténtica trampa, a pesar de que la realidad le impuso restricciones, porque el alza de precios es potenciada por la constante devaluación, estratoféricas tasas de interés, una colosal 'bomba financiera' y empresarios oligopólicos desaprensivos", puntualizó.



Los dirigentes indicaron que "los acreedores procuran condicionar al próximo gobierno, por lo que la posibilidad de que se potencie un proceso hiperinflacionario es ascendente", a la vez que señalaron que "el contexto regional es hostil, como en Chile y Bolivia, donde se reprime al pueblo y hubo un golpe de Estado cívico-policial-militar, mientras en Brasil un gobierno perverso impone una brutal política neoliberal y amenaza a la Argentina".



La Corriente Federal respaldó y propició "el Pacto Social" y, en ese sentido, enfatizó que "no puede restringirse a un acuerdo de precios y salarios sino que debe delinear un camino de recuperación y crecimiento con justicia social y debatirse en condiciones sustentables y atendiendo el hambre, la alimentación, los medicamentos y la salud".



"Los trabajadores afectados por la pérdida de poder adquisitivo y los jubilados deberán ser reparados, lo que posibilitará la recuperación del empleo y de las pequeñas y medianas empresas. El movimiento obrero no escatimará esfuerzos, que tendrán que ser acordes a la realidad. La garantía del pacto social será el protagonismo de los trabajadores", señaló.



Por último, el documento sostuvo que esa iniciativa deberá incluir también a "los trabajadores formales, de la economía popular, empresarios industriales pequeños y medianos, el agro y el cooperativismo", y enfatizó que el sindicalismo "no condiciona, pero las cargas deben ser proporcionales a las posibilidades para emerger de la trampa".



Entre otros, participaron José Silva (jerárquicos ferroviarios), Alejandro Ruiz (televisión), Julio Aralde (vialidad), Marina Jaureguiberry (Sadop) y Raúl Lafuente (molineros).