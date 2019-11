La Corte de EEUU parece inclinada a dar una victoria a Trump en inmigración

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Corte Suprema de Estados Unidos celebró hoy una audiencia para evaluar la continuidad de un programa que da protección a miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", y la mayoría conservadora del tribunal indicó su voluntad de suspenderlo y respaldar la política migratoria del presidente, Donald Trump.



Los cinco magistrados conservadores que integran el tribunal de nueve miembros cuestionaron la viabilidad del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), decretado en junio de 2012 por el ex mandatario Barack Obama.



Tras escuchar los argumentos a favor y en contra, el presidente de la Corte, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh indicaron que el gobierno tiene razones suficientes para querer acabar con DACA, mientras que los magistrados Neil Gorsuch y Samuel Alito se preguntaron incluso si el tribunal debía revisar una decisión discrecional del Ejecutivo.



Si bien el fallo de la corte -compuesta también por cuatro jueces progresistas- se espera para junio, las declaraciones de la mayoría conservadora suponen un espaldarazo a la política migratoria de Trump.



En septiembre de 2017, el magnate republicano anunció la suspensión de DACA, un programa creado por su antecesor para proteger de la deportación a miles de inmigrantes que llegaron al país de menores junto a sus padres y no cuentan con un visado.



Desde entonces, diferentes tribunales federales bloquearon la decisión del gobernante, y el caso terminó en manos de la Corte Suprema.



Horas antes de la audiencia, Trump aseguró hoy que muchos de estos jóvenes indocumentados "no son angelitos" y "algunos son criminales muy curtidos".



"Muchas de las personas de DACA ya no so tan jóvenes y están lejos de ser 'angelitos' y algunos de ellos son criminales muy curtidos", escribió el mandatario en la red social Twitter.



Pese al tono incisivo del tuit, en el mismo mensaje, el gobernante republicano prometió un acuerdo con los demócratas del Congreso para que los "soñadores" se queden en el país si el máximo tribunal suspende el programa.



Pero, hasta ahora, las promesas pasadas de Trump de trabajar con los demócratas en una solución legislativa para estos inmigrantes no han llevado a un acuerdo.



Datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) indican que hasta marzo de 2017, unos 787.580 jóvenes indocumentados habían sido aceptados en este programa, pero del 10 de enero de 2018 al 30 de abril de 2019 la cifra bajó a 425.760 beneficiarios.



Desde que anunció su candidatura presidencial en 2015, Trump calificó en diversas ocasiones a los inmigrantes, en particular a los mexicanos, como criminales, violadores, traficantes de drogas y miembros de pandillas.



Durante la campaña de 2016, el magnate destacó entre sus promesas estrella la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México para impedir la entrada de indocumentados, y la deportación masiva de inmigrantes ilegales, que se calcula ascienden a alrededor de 12 millones de personas.



Para acceder al DACA, los inmigrantes deben cumplir con ciertos requisitos, incluido el haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad, haber vivido en el país desde al menos 2007, y haber obtenido un diploma de la escuela secundaria o haber servido en las fuerzas armadas.