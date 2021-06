La Corte descartó la participación del gremio en la redacción de la Ley Orgánica de Tribunales

En el gremio que nuclea a los empleados de la Justicia provincial seguirán masticando bronca. Pese al reclamo que su líder hizo la semana pasada para que les permitan ser parte de la comisión que redactará la nueva Ley Orgánica de Tribunales, la Corte de Justicia resolvió dejar las cosas como están y no convocarlos. Desde el máximo tribunal aseguraron que la opción es que el sindicato aporte las ideas que tiene, para que sean analizadas por la comisión.

La Ley Orgánica de Tribunales es una de las cinco normas que la Corte de Justicia se propone actualizar a través de su iniciativa legislativa. Para elaborar los proyectos, armó comisiones de trabajo e invitó como participantes a distintas entidades que tienen interés en esos temas, como el Colegios de Magistrados y el Foro de Abogados.

No fue el caso de la Unión Judicial. El gremio no fue tenido en cuenta para integrar la comisión que elaborará la nueva Ley Orgánica, que fija derechos de los empleados, horarios y el régimen de funcionamiento del aparato judicial, entre otras cosas. El máximo tribunal dispuso que en la comisión redactora tengan juego sus propios miembros (los cortistas), el fiscal General de la Corte y los funcionarios judiciales que ellos mismos consideren.

A pesar del enojo en el gremio, la decisión se mantiene firme. Fuentes de la Corte de Justicia le dijeron a DIARIO HUARPE que la Unión Judicial no será invitada a integrar la comisión. No obstante, sostuvo que la voz de los trabajadores y sus representantes será escuchada porque “vamos a evaluar todos los aportes que hagan, tienen las puertas totalmente abiertas”.

El tema se habló esta semana en el segundo piso del edificio 25 de Mayo y no hubo acuerdo para atender el pedido de la Unión Judicial. Las fuentes dijeron que hay temas que exceden al gremio y que todo se podría convertir en una interminable discusión teñida de aspectos sindicales para los que ya hay en funcionamiento otros ámbitos.

Ante la negativa de la cúpula judicial, el secretario General del gremio, Sebastián López, prefirió no entrar en polémica y se limitó a decir que esperará la reunión para la que fueron invitados el próximo martes. Supuestamente, será para pedirles que preparen las inquietudes que tienen sobre la nueva ley y hacerles saber que las podrán presentar desde afuera.

Lo cierto es que la resolución del máximo tribunal derrumba la expectativa que se había generado en el sindicato cuando el cortista y coordinador de las comisiones, Guillermo De Sanctis, abrió la puerta a el jueves anterior a un eventual cambio de dirección. “No hay que descartar ninguna posibilidad”, había asegurado tras el reproche de López.

La reforma fue anunciada el martes de la semana pasada por el presidente de la máxima instancia judicial provincial, Daniel Olivares Yapur. Cuando se enteró que en las comisiones redactoras de las otras normas a sancionar hubo una apertura a instituciones externas, López no ahorró críticas. “Si la Corte decide abrir el juego y darle participación a distintos sectores interesados en las leyes que quiere modificar, no se entiende por qué no convocó a los trabajadores judiciales por la Ley Orgánica, esa ley incide en nuestro trabajo diario”, expuso.

Además de la que modificará la Ley Orgánica, se armaron tres comisiones más. Una para actualizar los Códigos de Procedimiento Civil y Laboral, una más para la ley que regula en qué casos y cómo se deben presentar los recursos extraordinario y otra para crear el Código de Procedimiento de Familia. La primera fue puesta en funcionamiento ayer (ver foto).

Con el espíritu de que el trabajo no se dilate más de la cuenta ni quede en la nada, la Corte fijó como fecha límite el 29 de octubre para que las comisiones tengan listos los proyectos. Los mismos serán enviados a la Cámara de Diputados de inmediato, con la idea de que sean debatidos y aprobados este mismo año.