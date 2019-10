La Corte Federal Suiza rechazó devolverle fondos a una sociedad panameña ligada a Lázaro Báez

La Corte Suprema Federal de Suiza rechazó el pedido de una sociedad radicada en Panamá y ligada a Lázaro Báez para que le devuelvan fondos equivalentes a 1.300.000 dólares, depositados en tres cuentas bancarias registradas en una entidad financiera de la Federación Helvética. Se trata de una demanda presentada ante tribunales helvéticos por la sociedad Star Equities Holdings, cuya titularidad pertenece a Luis Enrique Montaño González e Ida Lides Arjona de Rodríguez, una pareja de panameños que figuran al frente de otras sociedades por medio de las cuales allegados a Báez lavaron dinero en Suiza, según consta en la causa judicial denominada como la "Ruta del Dinero K" que instruyó el juez federal Sebastián Casanello. Montaño González y Arjona Rodríguez formaron parte de la fundación de Tyndall Limited Inc y Fromental Corp, firmas utilizadas por el clan Báez para blanquear 21 millones de dólares en los bancos suizos Lombard Odier y Safra Sarasin. Según publicó el sitio suizo Gothamcity.ch, la decisión de esta Corte se produjo el 4 de septiembre, sobre una demanda iniciada por Star Equities. Esa firma alegó ante los tribunales de Suiza que en octubre de 2015 pidió cerrar tres cuentas en el banco Crédit Agricole, que más tarde pasó a denominarse como Indosuez Wealth Management. El banco declaró que transfirió esos fondos a otra institución financiera, a una cuenta indicada por los titulares, pero desde la firma panameña niegan que la operación se haya concretado. En cualquier caso, la Corte rechazó el reclamo de Star Equities, al sostener que su abogado, Emanuele Verda, "no tenía las autorizaciones necesarias para representar a la compañía". "La autorización en cuestión había sido firmada por el CEO de Star Equities y no por su verdadero beneficiario económico", según consigna este medio suizo.