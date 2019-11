La Corte Suprema rechazó un recurso para otorgarle prisión domiciliaria a Etchecolatz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Corte Suprema rechazó un pedido formulado por el represor Miguel Etchecolatz para cumplir en su casa su condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, al rechazar por "inadmisible" un recurso extraordinario presentado por los representantes del ex subcomisario de la policía bonaerense.



Según el Centro de Información Judicial, el máximo Tribunal tomó esta decisión con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.



Se trató de un fallo sobre un recurso de queja interpuesto por la defensa de Etchecolatz, sentenciado por genocidio, contra la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó la resolución del Tribunal Oral Federal 6 que había dispuesto su prisión domiciliaria.



Casación entendió que "su estado de salud no impedía que permaneciera alojado en el establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados", de acuerdo a lo consignado por fuentes judiciales.



La decisión de revocarle la domiciliaria fue tomada, por mayoría, por la sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos.



La justicia platense le había otorgado a Etchecolatz el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero lo jueces Hornos y Boerinsky sostuvieron que su estado no impide que continúe alojado en el establecimiento penitenciario, recibiendo la atención y los controles médicos adecuados para el tratamiento de sus patologías.



"De los informes del Cuerpo Médico Forense no se advierte impedimento alguno para que Etchecolatz permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías", sostuvo Borinsky.



Etchecolatz está acusado de "homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas, y como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad, agravada por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes y de aplicación de tormentos".



Etchecolatz se desempeñaba como Jefe de la Dirección General de Investigaciones de la provincia de Buenos Aires y los hechos que se juzgan en este expediente tuvieron lugar en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Brigada de Lanús, conocido como "El Infierno".