Hace algunas semanas se realizó una renovación profunda de autoridades de CAME en todas sus vicepresidencias y secretarías al punto tal que varios dirigentes empresariales sanjuaninos que históricamente renovaban su lugar de poder, quedaron afuera para darle lugar a nuevas figuras. Esto generó que parte de los que quedaron afuera formaran la Confederación Federal Pyme y que algunos la determinaran como una CAME paralela.

Pero esto llevó a que se creara una grieta política que generó que exista un enfrentamiento entre dos hombres de peso dentro de la representación de la mediana empresa de la Provincia que conllevó a que uno de ellos acusara que la cámara argentina de la mediana empresa esté cooptada políticamente por uno de los sectores políticos que más votos suma en la Argentina.

Puntualmente, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, advirtiera que “la CAME está intervenida por el macrismo”. Y acentuó la afirmación al expresar que “desde que gobernó Macri, la CAME se convirtió en un ámbito fue muy silenciosa en todas las políticas del expresidente y esto me consta porque fui parte de la Comisión y lo observé”.

Además, el flamante vicepresidente de economías regionales de la Confederación Federal Pyme, dijo que “todas las políticas que beneficiaron a las grandes empresas contaron con el silencio de los que hoy conducen CAME”. Con estas palabras es que justificó la creación del nuevo espacio que es acompañada por 145 cámaras de todo el país.

Estas afirmaciones tuvieron respuesta de quien es hoy el secretario del interior de CAME, Dino Minozzi. El dirigente empresarial dijo “no entender a que se refiere Ramos” al afirmar que es una conducción macrista. Incluso el presidente de la Federación Económica de San Juan expresó que “no hay nada más representativo que la CAME, que agrupa al pequeño almacenero hasta las industrias, agencias de turismo de todos los niveles. Yo estuve en la asamblea que se eligió al nuevo presidente y es irrisorio pensar que es hombre del PRO”.

Además, Minozzi dejó un mensaje para el viñatero al afirmar que “en la última elección hubo una democratización ejemplar que dejó como resultado una institución que esta vez es muy representativa y federal, con lugares para los distintos niveles empresariales”.