La crisis hídrica golpea a Jáchal y los productores temen perder hasta el 70% de lo sembrado

La zona norte de San Juan se encuentra afectada por la misma crisis hídrica que la zona sur, ya que las nevadas no llegaron para aportar el agua necesaria a la cuenca del río. Esto tiene a los productores jachalleros en una situación delicada, ya que creen que podrían perder hasta el70% de lo que sembraron.

Un grupo de agricultores del departamento asegura que se encuentran en una situación grave. Alfredo Rodríguez, representante de este grupo, aseguró a DIARIO HUARPE que en el departamento del norte la superficie cultivada se achicó en los últimos años “de 7.000 a 4.000 hectáreas” y que incluso con esta reducción, podrían no tener agua para todos.

El productor explicó en el departamento se produce sobre todo alfalfa, más de 2.000 hectáreas, cebollas, membrillo, olivos y tomates. Pero al contrario de otras zonas productivas, la mayoría está en manos de pequeños productores, con muy pocas hectáreas cada uno, por lo que hay cerca de 1.000 familias que viven de este sector. Esto también hace que muchos no tengan los fondos para tecnificar sus producciones y sigan utilizando formas más tradicionales. Por esto, dijo Rodríguez, están pidiendo mayor inversión en los departamentos del Norte para poder salir adelante tras la crisis hídrica.

“Acá ya está todo sembrado, pero los productores necesitamos saber urgentemente cuánta agua vamos a tener para saber en cuánto de invertimos”, dijo. Esto significa que muchos están analizando perder parte de lo invertido si no llegan con el agua. “Calculamos que entre un 40 y un 70% de los terrenos podrían perderse esta temporada”, aseguró.

El mayor problema del departamento, según los productores, es que tienen menor infraestructura que, por ejemplo, las zonas del valle de Tulum. En lugar de tres diques para reservar agua, en el Norte solo existe Cuesta del Viento. Además aseguran que el sistema de canales es más viejo y tiene más problemas.

En la última semana un grupo de representantes viajó hasta Capital y se reunió con el Ministerio de Obras y la Secretaría del Agua para plantear las necesidades. “Tuvimos que hacernos cargo del reclamo nosotros porque ni el presidente de la Junta de Riego ni el concejero lo han hecho, hace más de 30 años que tenemos las mismas necesidades”, denunció Rodríguez. También han pedido la renuncia de los representantes de regantes ante Hidráulica, ya que consideran que no están cumpliendo su función.

Tras la reunión en el Centro Cívico los productores volvieron a Jáchal con algunas promesas de obras clave que podrían servir para la próxima temporada. Además, reclamaron que urgente les adelanten cuánta agua se erogará de Cuesta del Viento y cuánto más se podría sumar para saber cuánto podrán regar.

Los pedidos principales de inversión son tres. El primero es hacer perforaciones y reactivar las ya existentes para sumar agua al sistema, teniendo en cuenta que el río traerá poco. La zona de la cuenca del Río Jáchal no tiene en este momento extracción de aguas subterráneas, pero según explicó Oscar Coria, de la Dirección de Hidráulica a este medio, ya han identificado tres que se podrían reactivar en el corto plazo.

También han identificado, tras un estudio del INA CRAS (Instituto Nacional del Agua), otros cuatro que podrían hacerse. Sacar aguas subterráneas en el norte de San Juan tiene otros desafíos, aseguraron los expertos, ya que no hay tantas reservas como en la cuenca del Río San Juan por el tipo de geología de la zona. También analizan hacer un túnel de extracción, una obra mayor que recuperaría parte del agua que baja de cordillera pero se pierde en una fractura de la roca y no baja al valle.

Los productores también solicitaron una inversión urgente en el sistema de canales. Una de las medidas que pidieron es la impermeabilización de los canales, que son la mayoría de tierra y tienen muchas pérdidas de agua por filtración. Este proceso empeora cuando hay poco caudal, algo que ya esperan para la temporada. Para esto analizan utilizar geomembrana del mismo tipo que utilizan las empresas mineras y no descartan que sean justamente estas últimas las que aporten para esto.

Finalmente, dijo Rodríguez, otro cambio clave para los norteños serían cambios en la forma de acceder a créditos para riego por goteo u otras inversiones. Es que al ser la mayoría agricultores familiares, con muy baja rentabilidad, no pueden acceder a las líneas blandas que tiene previstas el Ministerio de la Producción.

“La mayoría no tiene los terrenos a su nombre y muchos no cuentan con los requisitos legales”, aseguró. Esto hace que, si bien los necesitan, no puedan acceder a las ayudas.