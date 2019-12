La CTA Autónoma analizó ante Guy Ryder, de la OIT, "la problemática que aqueja a los trabajadores"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lideran Ricardo Peidro y Hugo Godoy analizó hoy "los problemas que aquejan a los trabajadores y la perspectiva sobre el nuevo gobierno que comenzará mañana" con los referentes de la CTA de los Argentinos y la CGT, al recibir hoy al director general de la OIT, Guy Ryder.



Peidro, secretario adjunto del gremio de visitadores médicos (AAPM), señaló en el encuentro realizado en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), en Belgrano al 1.800 de la ciudad de Buenos Aires, que "la unidad de acción derrotó al neoliberalismo conservador a partir de la organización y resistencia de la mayoría de los sectores".



El dirigente gremial resaltó "la catástrofe social producida por el gobierno de Mauricio Macri, evidenciada en los indicadores en rojo de pobreza e indigencia, lo que deberá ser un tema prioritario a partir de mañana", y remarcó que el hambre "no puede atenderse desde una sola visión sino a partir de diferentes variables y distintos puntos de vista".



"La informalidad es un tema clave en la discusión del futuro del trabajo, y debe ser planteada contrarrestando el empleo con derechos", dijo Peidro ante Ryder, además de realzar la firme posición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al respecto.



Peidro aseveró que "tener trabajo no garantiza hoy que alguien no pueda caer en la pobreza", y denunció que "se pretende utilizar la desocupación como elemento disciplinador para obligar a aceptar cualquier condición laboral", a la vez que indicó que la central tiene propuestas para acompañar y ofrecer soluciones a esos problemas.



Godoy señaló que "el hambre no puede ser resuelto sin trabajo y producción y, para afrontarlo, se requieren dos condiciones: no abonar la deuda externa en los actuales términos y que el Estado intervenga en el desarrollo de ese trabajo y producción".



El encuentro fue encabezado por el titular de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, en tanto por la CTA Autónoma asistieron además de Peidro y Godoy, Alejandra Angriman, Daniel Jorajuría, Adolfo Aguirre, Julio Fuentes y Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la central.