La defensa de Dani Alves tras ser detenido por supuesta agresión sexual

El reconocido jugador de Pumas de México, Dani Alves, fue arrestado en la mañana del viernes por presunta agresión sexual. El hecho ocurrió cuando el futbolista se presentó en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona para declarar tras una denuncia en su contra. Según se conoce, el suceso ocurrió el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton y la acusación fue realizada dos días después por una muchacha de 23 años.

Luego de ser arrestado y subido a la patrulla, Dani Alves fue trasladado a la Ciutat de la Justicia de Barcelona. Ahí es donde pasará a disposición judicial y el juez decidirá sobre su situación provisional mientras se instruye la causa. El exjugador del Barcelona negó los hechos de la denuncia en una declaración ante los Mossos. Por otro lado, quien apoya al integrante del seleccionado brasilero es Joana Sanz, su pareja.

La novia de Dani Alves hizo uso de sus redes sociales para apoyarlo públicamente. En una historia de Instagram, publicó una imagen con las manos de ambos entrelazadas y la palabra "Together" (juntos, en español). También, días atrás, en diálogo con el programa catalán Y Ahora Sonsoles, la modelo comentó lo siguiente: "Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza…".

"Yo he visto muchas veces como mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy. Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. Le pido a los medios de comunicación que no le dediquen más tiempo a este tema", sentenció la modelo.

La versión de Dani Alves

En un video, Dani Alves dijo: "Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy".