La defensora del conductor dijo que el hombre no tuvo tiempo de reaccionar

Tras la muerte de Claudio Agustín Flores, el pequeño de 13 años que fue embestido por un auto al bajar del colectivo, Filomena Noriega, abogada del automovilista contó que su defendido no tuvo la culpa del siniestro ya que el niño salió de adelante del colectivo y no le dio tiempo de reaccionar. Aseguró que este miércoles pedirá la excarcelación.

El conductor en cuestión se llama Cristian Rodríguez y tiene 26 año y está siendo investigado en una causa caratulada como Homicidio Culposo que se encuentra en el Quinto Juzgado Correccional. La abogada aseguró que su cliente le dijo que no pudo hacer nada para evitar atropellar al niño ya que él y su hermano salieron por delante del colectivo y le fue imposible evitar la colisión.

La letrada aseguró que pedirá que se analice la responsabilidad del conductor del colectivo del que bajaron los niños. Es que la abogada aseguró que la zona en la que se detuvo el vehículo en calle Mendoza entre calles 8 y 9 no es zona de parada de colectivos. Además agregó que el chófer no se orilló, sino que mermó la velocidad y no se fue a banquina, por eso el automovilista "no se dio cuenta" de que alguien iba a bajar del micro.

Antes de terminar la letrada aseguró que una vez que el conductor vio la tragedia que acababa de suceder, no intento huir, sino que se sintió devastado e igualmente intentó asistir al pequeño. Rodríguez se encuentra alojado en la Comisaría 7º, por eso Noriega solicitará la excarcelación para que el hombre pueda esperar en libertad la resolución del tema.