La Difunta Correa ya tiene fecha de apertura: un minuto en el santuario y ocupación al 40%, la clave

La sed de visitantes que tenía la Difunta Correa podrá saciarse desde el próximo 21 de diciembre, fecha en que las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura piensan reabrir el Paraje Vallecito para que los promesantes accedan al santuario luego de nueve meses en los que estuvieron imposibilitados de hacerlo por la pandemia de coronavirus.

“Hay un contexto de una decisión en cuanto a la apertura progresiva. El turismo religioso es uno de los más convocantes y en la línea de seguir activando con cuidado estamos planteando que sea antes de Navidad con un protocolo que ya fue revisado por Salud Pública”, explicó la ministra Claudia Grynszpan en diálogo con radio Sarmiento.

La funcionaria sostuvo que estos espacios no estarán ocupados como lo hacían hasta antes de marzo cuando se declaró la pandemia. En esa línea remarcó que insistirán en que los promesantes concurran y las instalaciones estén a un 40% para evitar la aglomeración de personas y una posible proliferación del virus.

El santuario de la Difunta Correa desde el aire. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El grupo familiar o de amigos que decida asistir tendrá que movilizarse en burbuja para no tener contacto con el otro conjunto de personas y así no interactuar. La titular del organismo señaló que están terminando de poner a punto la página para sacar los pedidos de ingreso, aunque también dispondrán de un número telefónico para aquellos sanjuaninos que no tienen acceso a internet.

La ministra dijo que los parrilleros estarán habilitados tanto en el Paraje como también en el sector de la vía del peregrino.

El ingreso al público estará limitado debido a que el ministerio activará un sistema para que la gente pueda reservar el lugar, aunque la funcionaria no garantizó que una vez que esa persona obtenga ese permiso llegue al paraje y encuentre lugar: “La persona que llegue se arriesga a que haya lugar y si no, no entrará”, sostuvo.

“Hay que activar”, argumentó la ministra y aseguró que hay pueblos enteros, tanto en Vallecito como en San Expedito, que viven del turismo.

En ese marco, DIARIO HUARPE a principios de este mes visitó a los comerciantes que se ubican en la zona de la Difunta Correa y el panorama fue desolador. Algunos sostenían que las ventas habían decrecido considerablemente porque no podían recibir a turistas ni tampoco a camioneros que llegaban hasta aquella zona en busca de algo para comer y así continuar el viaje que tenían previsto.

“El Gobierno acompañó y asistió a la gente que desde marzo están sin trabajar”, sostuvo la funcionaria.

En estos nueve meses sin actividad algunos comercios sufrieron algunos daños. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Grynszpan remarcó que a los comercios que se apostan antes de las escalinatas que conducen hasta donde descansa la imagen de Deolinda Correa estuvieron exentos del pago del alquiler. En el recorrido que realizó este medio pudo advertir que algunos recibieron un subsidio de hasta $30.000, aunque algunos indicaron que con esos ingresos pudieron pagar los servicios como la luz donde les llegaron boletas un tanto costosas.

Santuario: orden y pocos minutos, lo fundamental

A la hora de hacer alguna promesa, el peregrino tendrá que respetar una serie de indicaciones antes de subir las escalinatas que separa el sector comercial de donde se venera a la Difunta Correa. Hay un orden estipulado para subir y bajar las escaleras, indicaron.

Grynszpan señaló que los promesantes podrán estar escasos minutos en el santuario, entre uno a dos, aunque reconoció que tampoco interrumpirán los pedidos de fe que cada una de las personas haga a la sanjuanina que en el siglo XIX fue en busca de su esposo con su niño a cuesta.

“Se va a tener en cuenta que haya una rotación de las personas para que luego se retiren”, indicó.

Piden a los visitantes no tocar las imágenes para evitar los contagios, aunque la ministra hizo hincapié en que habrá agentes municipales y de la Fundación Difunta Correa realizando una desinfección constante de las instalaciones.

“Le pido a la gente la responsabilidad. Acá tiene que ver mucho con la conducta individual”, concluyó.

Las pasarelas estuvieron vacías y esa postal se repitió en gran parte del año. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Otros puntos religiosos

La ministra dijo que trasladarán estos protocolos para que los otros espacios religiosos, pertenecientes a los municipios, puedan volver a activarse con los cuidados pertinentes. Lo principal es reducir la capacidad de ocupación por eso el techo del 40% es lo más conveniente.