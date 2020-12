De sagrado a fantasma: la Difunta Correa, con sed de visitantes

A 62 kilómetros de la Capital sanjuanina se encuentra el Paraje Vallecito. Hasta ese sector llegó, hace 180 años, Deolinda Correa. La sanjuanina que fue en busca del amor de su esposo quedó sin vida a la vera del camino con su hijo a cuestas. Desde aquel momento hasta la actualidad el lugar se transformó en un icono para que miles de fieles de distintas partes del mundo fueran a ponerle sus ofrendas.

Todo esto quedó en el anecdotario, por lo menos durante estos nueve meses del 2020, luego de marzo, cuando la pandemia de coronavirus dejó al paraje desolado. Debido a la declaración de cuarentena estricta, los comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas para evitar la propagación de la enfermedad. También limitaron el tránsito en la zona para que los camioneros, visitantes asiduos, no descendieran allí. De esta manera, el santuario quedó en completa soledad.

En el recorrido por la zona, DIARIO HUARPE observó que los locales están prácticamente abandonados. Los toldos rotos cuelgan de las estructuras de hierro, mientras que las heladeras que contienen bebidas están con barretas para impedir que se las roben. Los restaurantes, que antes se vieron llenos de turistas, están vacíos.

Los negocios están deshabitados y algunos deteriorados por el paso del tiempo. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

El silencio ilustra el paisaje. Atrás quedaron los chivos a las llamas, el brindis de las familias completas y las tonadas cuyanas en los parlantes. Solamente se escucha el canto de algún que otro pájaro y el ruido de martillos que algunos comerciantes emiten a la hora de reparar el mobiliario.

Las pasarelas de los comercios están desoladas. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Jesús Páez es comerciante, tiene su local llamado “La Mama”. El mismo se ubica en la entrada al paraje. Sin embargo, unos tachos con cinta de peligro impiden que los foráneos se acerquen a comprarle, como era habitual hasta la primera quincena de marzo.

“Estamos sobreviviendo porque no hay ventas. Los negocios están fundiéndose. Tenemos boletas de luz que llegaron carísimas y no tenemos cómo pagarlas porque no vendemos nada”, contó Páez a este medio.