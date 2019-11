La directora de la cadena rusa RT ofrece trabajo a Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La directora de la cadena de televisión estatal rusa RT, Margarita Simonián, ofreció hoy trabajo a Evo Morales, quien renunció el domingo a la presidencia de Bolivia tras denunciar un "golpe cívico, político, policial".



"Quiero ofrecer a Morales un entretenido trabajo como presentador en RT en español", escribió Simonián en su cuenta de Telegram.



La jefa de la cadena rusa recordó que el ex presidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) tiene su propio espacio en ese medio desde hace dos años y "está encantado".



"Y luego ya el tiempo dirá qué va a pasar", concluyó Simonián, citada por la agencia de noticias EFE.



Morales anunció su dimisión este domingo en una presentación televisiva durante la cual lamentó el "golpe cívico" del cual se manifestó víctima, y que la Policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días.



Además reiteró sus acusaciones contra el ex presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) y el opositor Luis Fernando Camacho de instar un golpe de Estado para obligarlo a abandonar el poder y les pidió que "no maltraten" a los bolivianos y los "dejen de patear".



Bolivia ha estado inmersa en una grave crisis desde el día siguiente de los comicios generales del pasado 20 de octubre, cuyo resultado fue rechazado por la oposición y en los que a juicio de la Organización de Estados Americanos (OEA) hubo "irregularidades" en el escrutinio.



Al menos tres personas murieron y 421 resultaron heridas desde entonces en enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.



Antes de renunciar, Morales había convocado a nuevas elecciones generales, pero la oposición insistió con que dimita, como también pidió la Central Obrera Boliviana, la mayor del país, mientras que las Fuerzas Armadas "sugirieron" que el mandatario dejara el cargo.