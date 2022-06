La división femenina de San Juan Rugby Club se coronó campeona

El seleccionado femenino Sub 16 Azul del San Juan Rugby Club superó 2 a 1 a la Universidad Nacional de San Juan y se coronaron como las campeonas. Cabe destacar que llegaron invictas y no perdieron ningún partido del Torneo Apertura de la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre césped y pista Sub 16.

El certamen se desarrolló durante el primer semestre del año y fue organizado por la Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista. San Juan Rugby Club sorprendió y se llevó los galardones más importantes de la competencia.

En este sentido, la división Sub 16 Azul del San Juan también se quedó con el premio de goleadora del torneo, que fue para Luciana Roca y el trofeo de la valla menos vencida para Josefina Guzmán.

Una jugadores sosteniendo con orgullo el trofeo. Foto: gentileza.

La final femenina de Damas sub 16 fue ampliamente favorable al San Juan Rugby, ya que las conducidas por el entrenador Carlos Espejo mostraron buen juego en todas las líneas. Los goles del conjunto ganador fueron marcados por Luciana Roca y Delfina Sánchez.

Comenzó ganado el equipo Piuquen, con de corto de Luchi Roca, finalizando el primer tiempo con empate de la Universidad. Sobre el final del segundo tiempo cobraron un corto a favor del San Juan y con tiempo cumplido Delfina Sánchez marco el gol que le dio el triunfo al Piuquén. El descuento por la Universidad lo realizó Coni Ortiz.

El equipo llegó invicto del torneo. Foto: gentileza.

El equipo se encuentra integrado por Aguirre Martina, Caballero Inés, Cruz Emilia, Estevez Candela, Guzmán Guadalupe, Guzmán Joséfina, Iriarte Nazarena, Jofre Milagros, Luna Pía, Montilla Abril, Montilla Malena, Pellegrini Federica, Peña Oriana, Roca Luciana, Rodriguez Putelli Aldana, Sanchez Delfina, Zucal Georgina y Estevez Milagros.