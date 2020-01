La empresa Manpower negó todo vínculo con el ex funcionario Rodrigo Sbarra

La empresa ManpowerGroup negó hoy "enfáticamente cualquier conducta contraria a la ley y la ética" y descartó "toda vinculación con el funcionario público" del gobierno macrista Rodrigo Sbarra, en cuyo antiguo despacho fue encontrado un sobre con 10 mil dólares.



La firma emitió hoy un comunicado, en respuesta a la información que trascendió de fuentes judiciales sobre el hallazgo -junto al sobre de dinero- de un documento titulado “acuerdo de pago” del 2016 y una hoja con anotaciones de cifras, fechas y nombres propios, entre los que aparecía el de la empresa dedicada a la gestión de Recursos Humanos Manpower.



"Nos ponemos a entera disposición de las autoridades judiciales para prestar toda la colaboración necesaria que contribuya al esclarecimiento de los hechos que se investigan y que nos son totalmente ajenos", declaró Manpower a través de un comunicado.



En el texto, la empresa destacó, además, su "compromiso en materia de derechos humanos con particular foco en inclusión y diversidad, trabajo decente, igualdad de oportunidades y no discriminación".



"Hemos firmado convenios en los últimos 15 años con áreas de gestión pública de Trabajo, Producción y Desarrollo Social, avanzando en acciones concretas para mejorar la empleabilidad y calidad de vida de los trabajadores en Argentina", expresó la firma.



Días atrás, el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por el hallazgo del sobre, ordenó una batería de medidas de prueba tendientes a investigar las anotaciones que figuraban en el sobre y en los papeles hallados junto con los 10.000 dólares en las ex oficinas de Sbarra.