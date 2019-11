La energía de Chayanne pasó por un repleto Orfeo Superdomo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El cantante y compositor portorriqueño Chayanne brindó anoche un enérgico show en el estadio Orfeo Superdomo de Córdoba, que lució colmado por más de 11.000 personas, quienes vibraron al ritmo latino que propone el boricua en cada una de sus presentaciones.



El cantante y bailarín conectó con un encendido público, compuesto mayoritariamente por mujeres, que disfrutaron del espectáculo que se dio en el marco del tour “Desde el alma 2019” y que así completó su paso argentino que se inició el pasado fin de semana en Buenos Aires.



"Humanos a Marte", "El centro de mi corazón", "Dejaría todo" y "Qué me has hecho", fueron algunos de los temas clásicos que interpretó Chayanne en la primera parte del espectáculo, que comenzó pasadas las 21.30 y se extendió por casi dos horas.



Tras abrir la velada, el músico saludó a los presentes y dijo: "Buenas noches gente linda de Córdoba, añitos que no venía. Una ciudad que me ha visto crecer, y todo esto se hace desde el alma para ustedes", en su vuelta a la provincia después de tres años.



Ya en la última sección del recital pasaron "Tu pirata soy yo", "Fuiste un trozo de hielo en la escarcha", "Candela" y "Si la vida me permite", mientras el público seguía disfrutando de pie y bailando al ritmo de la música latina propuesta.